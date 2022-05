La emotiva despedida entre Toni Costa y su hija y el regalo que le hizo la niña antes de entrar en La casa de los famosos El bailarín español tendrá que permanecer separado de su primogénita durante los próximos meses mientras concursa en la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo. Y su hija le entregó un objeto muy especial para que se acuerde de ella en todo momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; su hija Alaia | Credit: Mezcalent (x2) Toni Costa lo tiene claro: lo peor que va a llevar de su participación en la segunda temporada del reality show de Telemundo La casa de los famosos, donde permanecerá encerrado durante tres meses completamente aislado del mundo exterior, será estar lejos de su hija Alaïa. Aunque el programa no inicia hasta el próximo martes 10 de mayo, el bailarín español ya tuvo que despedirse de su primogénita puesto que debe permanecer en cuarentena preventiva antes de comenzar a convivir con otras 16 celebridades en la casa más famosa de la televisión hispana. Una despedida que, como reconoció este miércoles el también instructor de Zumba a través de su cuenta de Instagram, lo dejó con el corazón "en mil pedazos". "Jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa", admitió. Toni Costa Toni Costa y su hija Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa "Esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente que mientras escribo esto en mis ojos no caben mas lágrimas… La voy a extrañar tanto que no se imaginan….", expresó. El regalo de Alaïa Antes de poner rumbo hacia su nueva aventura televisiva, el ex de Adamari López recibió un objeto muy especial de su hija que entrará con él en La casa de los famosos. "Si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos. Yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto", se sinceró. Toni Costa Toni Costa con el peluche de Alaïa | Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez esta más cerca, y como tú dices 'tranquilo papi, los días se pasan rápido'. Me voy apostando por mí, de lo que soy capaz, de lo que sé que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito; así que aquí me tiene, 100% entregado", concluyó su mensaje Toni, quien ya cuenta con 2 millones de seguidores solo en Instagram.

