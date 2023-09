La emotiva carta abierta del esposo de Alejandra Espinoza a la conductora en su 12º aniversario de boda El director artístico sorprendió, además, a la madre de su hijo con una romántica sorpresa. Mira, mira... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aníbal Marrero Aníbal Marrero, esposo de Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza (x2) Este fin de semana que acaba de finalizar fue muy especial para Alejandra Espinoza y su esposo, el creativo y director artístico Aníbal Marrero. La pareja, que se conoció en el exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina en 2007, cumplió 12 años de feliz matrimonio. Una fecha muy significativa para ambos que celebraron por todo lo alto. El esposo de la carismática conductora y actriz mexicana escribió a través de las redes sociales una emotiva carta abierta al amor de su vida en la que resume lo que han sido estos 12 años a su lado y le agradece "por estar siempre ahí" para él y ayudarlo e inspirarlo "a ser mejor". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Hace 12 años que celebramos nuestra boda, se juntaban y disfrutaban dos familias culturalmente muy diferentes. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos, nos amamos más. Tuvimos, no tuvimos. Lloramos, reímos, nos caímos, nos ayudábamos uno al otro a levantarnos. Sufrimos enfermedades que nadie sabe mientras el uno cuidaba al otro. Disfrutamos los éxitos del uno del otro, aunque uno a veces estaba arriba y el otro abajo. Conspiramos, ejecutamos, viajamos, tuvimos diferencias, nos peleamos, nos reconciliamos, vino Matteo, pasamos tormentas, terremotos, pandemias, ataques a nuestras personas. Gente llegó a nuestras vidas, gente se fue…", comenzó compartiendo Aníbal desde su perfil de Instagram. "En fin ha sido una aventura. Pero cuando miro para atrás amo lo que viví. Agradezco a Dios por ponerte a mi lado. No me arrepiento de nada y he disfrutado cada uno de estos momentos. Miro atrás y me da mucha felicidad celebrar estos 12 años", continuó. Aníbal Marrero Credit: Instagram Aníbal Marrero "Muchas cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es lo mucho que te amo y lo privilegiado que soy de llamarte esposa. Gracias por estar siempre ahí para mí y ayudarme e inspirarme a ser mejor. Eres la mejor. Feliz aniversario número 12", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La carta fue tan solo uno de los detalles que tuvo Aníbal con Alejandra en este día tan especial. El director artístico también sorprendió a la conductora con un ramo de flores y un mariachi, un momento de lo más romántico que el talento de Univision no tardó en presumir en sus redes. Aníbal Marrero Aníbal Marrero sorprende a Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Aníbal Marrero "Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas. Tú llegaste y yo me voy, pero aún así pasé un increíble aniversario. Gracias por todo lo vivido. Eres mucho más de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti. Aún nos quedan muchos momentos importantes y aniversarios que celebrar", le agradeció la presentadora. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo Aníbal Marrero celebran su aniversario de boda | Credit: Instagram Alejandra Espinoza ¡Muchas felicidades!

