Emmanuel Palomares habla del reencuentro con su ex Irina Baeva A los cinco años de haber puesto fin a su relación amorosa, Emmanuel Palomares e Irina Baeva se volvieron a encontrar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A los cinco años de haber puesto fin a su relación amorosa, Emmanuel Palomares e Irina Baeva se reencontraron y lo cierto es que es innegable el cariño que aún se tienen. Fue en una de las celebraciones por la Independencia de México que han tenido lugar durante todo el mes de septiembre que la expareja se encontró d enuvo, y no pudieron más que abrazarse y alegrarse de haber coincidido luego de tanto tiempo. Según dijo Palomares a Despierta América (Univision), fue un encuentro "muy bonito, de muchos saludos, de desear lo mejor". Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares El actor aseguró que se saludaron "como siempre, con mucho cariño, uno lo que tiene que dar es amor, buena energía y más en una celebración como esta fiesta mexicana", sostuvo. Tras más de dos años de relación, los famosos decidieron separarse por mutuo acuerdo ya que ambos decidieron darle prioridad a sus carreras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN irina Baeva en Nueva York Credit: Instagram/Irina Baeva "Estamos muy enfocados en nuestras carreras. A ella le está yendo muy bien, afortunadamente a mí también, entonces vamos hacia donde vinimos, cada quien de su país vinimos a esforzarnos y a seguir trabajando duro y decidimos tomar este tiempo para enfocarnos en nosotros", dijo Palomares entonces. No obstante, en otra ocasión el actor reconoció en entrevista con People en Español que Baeva había descuidado su relación. "Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados", dijo. "Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos".

