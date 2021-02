Close

Emmanuel Palomares sobre Irina Baeva: "Ella descuidó nuestra relación, comprendí que era momento de seguir" Por primera vez, el actor Emmanuel Palomares revela la razones por las que decidió terminar su relación amorosa de tres años con Irina Baeva. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras las declaraciones de Irina Baeva en las que dijo haber sufrido mucho cuando su ex Emmanuel Palomares puso fin a su relación sin ella saber a ciencia cierta la razón, el actor expuso sus razones en declaraciones exclusivas para People en Español. "Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión", aclaró Palomares, quien mantuvo un romance de tres años con Baeva. "Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados". Camino que de acuerdo a la rusa fue muy complicado retomar para ella. Según narró, por suerte contó con amigas en el medio que la ayudaron a superar la ruptura y después de ver que todos sus esfuerzos por recuperar a Palomares no resultaron, la ahora novia de Gabriel Soto decidió pasar página. "Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos", aseguró Palomares, quien está a la espera del estreno de su cinta Camino a la libertad. "De mi pasado no cambiaría nada". A lo que agrega: "A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida siempre voy a desearles lo mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram Por su parte, el camino que ha seguido el protagonista de la telenovela Vencer el desamor (Univision) ha estado lleno de éxito y amor. "Estoy satisfecho de cada paso que he dado", dice orgulloso Palomares, quien mantiene una relación con la modelo argentina Naiara Yunez. "Agradecido siempre con el cariño que recibo de mis seguidores".

