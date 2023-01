Ex de Irina Baeva se niega a hablar de la actriz ¿por qué? Emmanuel Palomares, quien fuera novio de Irina Baeva, respondió tajante a cuestionamientos sobre la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de que Irina Baeva mantuviera una relación sentimental con Gabriel Soto, tuvo un noviazgo con Emmanuel Palomares; de hecho, hace unos meses, se rumoró que había sido el tercero en discordia y había ocasionado la supuesta ruptura de la pareja. Sin embargo, más tarde, el actor de origen venezolano no dudó en desmentir esa información y asegurar que solo mantenía una amistad con la modelo rusa. Por lo tanto, se niega a hablar de cualquier tema donde la famosa esté involucrada, particularmente, se negó a hablar sobre los supuestos conflictos románticos de ella con su prometido. "No tengo una opinión al respecto", advirtió. El famoso fue enfático en asegurar que no le interesa hablar ni de su faceta personal, ni de la de nadie más. Por lo tanto, prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y solo tener los mejores deseos para todo el mundo. Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les agradezco el interés a mi vida", dijo. "De lo demás no tengo opinión, más que mandar todo el amor", agregó. "Cuando digo que no tengo un opinión es que no voy a seguir hablando más del tema. Pero agradezco el interés, porque sé que les interesa, pero mando todo el amor siempre. Para mí es muy importante toda la buena vibra y la buena onda sí". Geraldine Emmanuel Palomares en Montse & Joy | Credit: Montse & Joy Ahora, Emmanuel Palomares continúa trabajando y está enfocado en desarrollar de la mejor manera su personaje en la telenovela Perdona nuestros pecados. Mientras tanto, los rumores alrededor de la relación sentimental que mantienen Irina Baeva y Gabriel Soto continúan siendo motivo de polémica, debido a que ellos aseguran que continúan el idilio, mientras otros aseguran que ya no están juntos.

