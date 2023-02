Ex de Irina Baeva rompe silencio sobre rumores de romance con Erika Buenfil: "Es una mujer admirable" Tras ser relacionado sentimentalmente con Erika Buenfil, Emmanuel Palomares no dudó en hablar al respecto y de manera contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, ha surgido un rumor de que Erika Buenfil mantiene un romance con Emmanuel Palomares, con quien comparte créditos en la telenovela Perdona nuestros pecados. Lo que ha llamado la atención es que el actor es 27 años menor que la llamada Reina del Tik Tok. Si bien, la famosa ha aclarado que no existe ningún idilio entre ellos, el ex de Irina Baeva se había mantenido en silencio hasta ahora y habla al respecto. "Erika es una gran compañera. De hecho, hoy grabamos juntos y me contó, '¿viste lo que están diciendo?', y le digo, 'sí, ¿de dónde?', me dice, 'no sé'; nos moríamos de la risa", mencionó Palomares al diario El Heraldo de México. "A Erika la queremos muchísimo, es una mujer admirable, sin duda". Pese a los rumores, el famoso advirtió que eso no impedirá que los sigan viendo juntos, debido a que mantienen una buena amistad. "Seguramente van a ver TikToks por ahí, donde nos divertimos mucho, pues la reina del TikTok, además de que es una gran actriz", expresó. Emmanuel Palomares y Erika Buenfil Emmanuel Palomares y Erika Buenfil | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emmanuel Palomares asegura que este asunto no le incomoda ni a la actriz ni a él. Por el contrario, lo han tomado con humor. "Nos reímos mucho del asunto porque, realmente te le digo, nos la pasamos muy bien grabando, nos conocemos hace varios años, ya pero qué te digo, entiendo que a la gente le llama la atención, no sé si por el nombre de la historia, Perdona nuestros pecados, y quiere vernos pecando a todos, pero lo que yo más agradezco es el cariño de la gente, porque ahí está la gente siempre pendiente de nosotros", concluyó. Por su parte, Erika Buenfil ha mencionado con anterioridad que si bien Palomares "está hermoso, pero podría ser mi hijo por Dios, no"; así que descarta cualquier tipo de relación sentimental.

