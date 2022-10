Ex de Irina Baeva habla de su reencuentro con la actriz Hace varios años, Irina Baeva mantuvo una relación sentimental con otro actor, quien ahora, habla de la reunión que tuvieron y desató algunas especulaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace más de cinco años, Irina Baeva mantuvo una relación sentimental con Emmanuel Palomares; hecho, hubo un reencuentro entre ellos que desató especulaciones sobre haber ocasionado conflictos con Gabriel Soto al punto del quiebre de la relación. Ante ello, el actor hizo frente a los cuestionamientos al respecto. "Me han preguntado. Le agradezco a la prensa el interés hacia una relación que fue hace más de cinco años y hay pura buena vibra; los mejores deseos", advirtió. Cuando nos vimos me dijo que estaba muy feliz por mi protagónico, le agradecí porque hay mucho cariño y eso es lo que uno tiene que mandar siempre: amor". El ahora estelar masculino en la telenovela Perdona nuestros pecados, fue enfático en asegurar que el romance entre ambos quedó en muy buenos términos y ahora se saludan con el cariño que se tienen, pero nada más; así que descartó por completo ser la manzana de la discordia en el idilio de la actriz de origen ruso. Irina Baeva Irina Baeva | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre se ha dicho [que terminamos muy bien]; solo digo que no opino más al respecto", enfatizó. "Hay mucha felicidad. Así como ella, hay mucha gente muy contenta". Emmanuel Palomares Credit: TELEVISAUNIVISION Emmanuel Palomares prefiere concentrarse en su oportunidad estelar y dejar atrás cualquier tipo de especulación. También dejó claro que por el momento no tiene ninguna relación sentimental. "Muy contento con nuestro proyecto que ya empieza a cocinarse. Me parece que todo llega cuando tiene que llegar. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y lo voy comprobando cada vez más", dijo. "Contento, tranquilo, soltero, sin compromiso y disfrutando de la vida y de los procesos".

