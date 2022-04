¿Mala suerte en el set? Un nuevo accidente de uno de los protagonistas de La herencia Primero fue Michelle Renaud quien se cayó de un caballo y ahora otro de los protagonistas de La herencia ha sufrido un accidente en el set de grabaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las grabaciones de la telenovela mexicana La herencia sufrieron un nuevo percance con uno de sus protagonistas. Primero fue Michelle Renaud quien sufrió un accidente tras caer de un caballo, y ahora a Emmanuel Palomares le ha sucedido algo similar, según contó en el programa matutino Hoy (Televisa). "En el tráiler de la novela se ve a Simón, mi personaje, montando sin playera y justo a los pocos segundos, el caballo me dice 'ya bájate mijo' y me tira al piso", contó el actor de lo que le sucedió en la producción, que ya se puede ver en Televisa y se estrenará en Univision en una fecha por determinar. El galán aseguró que a pesar del susto, no sufrió lesiones graves. "Por fortuna el animal está entrenado y no pasó a más que el dolor físico", contó en el espacio. Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares Como no es la primera vez que Palomares lidia con caballos, asegura que los entiende perfectamente y también comprende lo sucedido. "Me gusta montar, no es la primera vez que lo hago, ya lo había hecho en una telenovela, pero hay que entender que es un ser vivo, a veces se harta y órale, ya está, entonces me subí de nuevo, lo amancé y me bajé", relató. Emmanuel Palomares Credit: Instagram Emmanuel Palomares El pasado mes de febrero fue Renaud quien se llevó el susto al sufrir un accidente en una locación de la telenovela mientras trataba de conseguir que el caballo se parara en dos patas. "Me sentía orgullosa de mí y cuando me confié, el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quién manda", contó la actriz en Instagram. Michelle Renaud Michelle Renaud | Credit: Instagram Michelle Renaud Como se trató de una "caída de alto impacto", la protagonista tuvo que ser llevada al hospital. "Me tuvieron que hacer tomografía, resonancia, placas…", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno mismo y que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mí. Y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho, siempre hay que seguir con humildad. En las relaciones o en el trabajo si das por hecho puedes perder todo lo ganado. Por eso sin importar nada todos los días con humildad hay que regar la planta", aseguró Renaud.

