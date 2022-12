Hijito de Ninel Conde ya tiene Instagram A sus siete años, Emannuel, hijo menor de Ninel Conde, debuta en las redes sociales con su propia cuenta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Ninel Conde dio a conocer que ha logrado un acuerdo con Giovanni Medina para tener reuniones regulares con Emmanuel, el hijo de ambos. A partir de ese arreglo, su vástago menor puede convivir con la famosa sin tener mayores problemas legales y crear el lazo afectivo, que según mencionó, se rompió ante la separación que tuvieron por tres años. Ahora, una nueva noticia surge en torno del pequeño, debido a su padre dio a conocer que el nene ya tiene su propia cuenta en una red social. "¿Saben qué les quiere decir Emmanuel? Que lo sigan en su Instagram. Es @emmanuelmedinamex", dijo Medina a los medios de comunicación. "Sí [él me lo pidió]. Obviamente, lo manejamos nosotros también, lo supervisamos. Pero él hace sus propios videos y le encanta. Se divierte. Como es parte de su realidad, del mundo que le toca a ellos, es importante". Incluso, el propio Emmanuel confirmó la noticia y explicó cuáles son sus primeras publicaciones. "Sí, ya tengo [cuenta de Instagram]", mencionó. "Sí [ya compartí mis primeras fotografías] de muchos fondos y de mi vida". Ninel Conde Credit: Cortesía: "Hoy Día" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cuenta, de momento, es privada y se aclara que la maneja su padre. Cuenta con 153 seguidores, seis publicaciones y sigue a once personas. En la foto de perfil se aprecia al chiquillo dando un salto y con un rostro de felicidad. A su espalda a un enorme letrero en tono blanco que dice Emmanuel y está adornado con muchos globos de diversos colores y lienzos también de tonalidades distintas. Ninel conde y su hijo Credit: Instagram De momento, se desconoce qué opina Ninel Conde sobre el ingreso de su hijo menor, Emmanuel, a las redes sociales a sus siete años de edad.

