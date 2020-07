¡Emmanuel, el abuelo más cool, posa con sus nueve nietos! La leyenda mexicana presumió en sus redes la familia al completo, mientras que su hijo Alexander, digno heredero de su talento, le rinde homenaje en su nuevo videoclip donde muestra retazos inéditos de su vida familiar. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante mexicano Emmanuel continúa en la palestra musical, no importa el tiempo que pase: siempre se mantiene igual de activo y sigue cosechando éxitos, después de arrasar en los teatros del mundo, junto a Mijares con los conciertos de su tour Amigos. El que fuera torero en sus comienzos continúa lidiando con la vida y de qué manera. A la felicidad de sus numerosos logros en la vida profesional, se une otro aún mayor... El de una vida personal equilibrada y plena, a pesar de sus años de carrera, en una industria de lo más difícil. El cantante ha logrado reunir una preciosa familia a través de los años y, con ella al completo, posaba recientemente en sus redes: “Familia... ¡Donde comienza la vida y el amor nunca termina!”, escribió el también poeta, presumiendo a su esposa y sus nietos al lado de sus hijos. De izquierda a derecha, Martinique, Giovanna y el cantante Alexander Acha posan en la foto junto a sus parejas y sus respectivas familias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su único varón, Alexander Acha, es quien tomó el relevo del talento musical del gran artista mexicano y continúa el mismo camino que comenzó su legendario papá, a quien rinde tributo a su último video con su precioso tema Invencible, en el que habla del amor a la familia que el intérprete de Toda la Vida les inculcó. El clip de la preciosa canción incluye retazos de la vida más personal de los Acha que son inéditos y suponen un precioso paseo a través del tiempo. ¡No te lo pierdas! Sin duda, la familia que más sonrisas saca al abuelo más cool es la de su hija Giovanna Acha. Mamá de familia numerosa, con cuatro niñas y un niño, es su hijo el primero de la saga que lleva el nombre de su ilustre abuelo, el pequeño Emmanuel.

Close Share options

Close View image ¡Emmanuel, el abuelo más cool, posa con sus nueve nietos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.