¡Emma Stone se casa! Te contamos todo sobre el anillo de compromiso La actriz Emma Stone se comprometió con su ultraprivado novio Dave McCary este miércoles y fue él quien dio la noticia en las redes sociales. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Emma Stone sorprendió a sus seguidores la noche del miércoles al anunciar con una fotografía que se había comprometido con su novio, el comediante Dave McCary. La imagen publicada por McCary en su cuenta de Instagram muestra a la actriz presumiendo felizmente la sortija con la que aceptó ser la futura señora del también director del popular show televisivo Saturday Night Live. Los curiosos fanáticos, además de felicitar a la feliz pareja, deseaban ver con claridad el anillo que no se distinguía en la foto, así que fuentes confirmaron a People que no es el usualmente costoso anillo del que presumen las celebridades de Hollywood, sino todo lo contrario. De acuerdo al sitio web de la joyería de moda Catbird de Nueva York, de la que es fan Meghan Markle, Taylor Swift y Emma Watson, la sortija tiene un valor al público de $4,780 y fue hecha en el taller del reconocido joyero Yoshinobu Kataoka en Tokio. El anillo resalta una bella perla de durazno incrustada en un elegante aro en oro amarillo de 18 quilates, que la actriz presume ahora orgullosamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stone ha mantenido su relación con el director bastante privada, desde que se conocieron en el 2016, cuando la actriz protagonizó un sketch que McCary dirigió. No obstante, su relación sentimental no floreció hasta el verano del 2017, según People, y han sido pocas las ocasiones en que se les ha visto juntos. “Nunca ha querido ser famoso”, aseguró una fuente a People. “Aun de fiesta mantiene un perfil bajo y no busca atención”. Quizá esa sea la clave de su relación. ¡Felicidades a los enamorados! Advertisement

