Emma Coronel presume el mensaje que una de sus hijas envió a Joaquín El Chapo Guzmán: "Amo a papá" Emma Coronel está orgullosa de su hija María Joaquín, quien ha demostrado habilidad por los idiomas y amor por su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras Joaquín El Chapo Guzmán cumple su condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, su esposa Emma Coronel se encarga de educar a sus gemelas e inculcarles amor por su padre. Como pocas veces lo ha hecho, la joven madre compartió un íntimo momento al lado de su hija María Joaquina disfrutando en una piscina donde, a petición de Coronel, la niña habló en chino mandarín, inglés y su lengua materna, español. A través de sus redes sociales, Coronel publicó el video donde se escucha a María Joaquina, de ocho años, traducir palabras como "gracias", "hola" y frases como "amo a mamá", sin dejar a un lado al capo de la droga con el mensaje "amo a papá". Por supuesto que su habilidad lingüística fue alabada por su orgullosa madre, quien entre risas bromeó sobre sus propias limitaciones. "¡Güau! Y uno aquí medio medio habla el español", dijo sonriente. Image zoom BETANCUR/AFP/Getty Images) La pequeña además aseguró en inglés que le encanta México, Estados Unidos y el mundo en general. María Joaquina y su hermana Emali Guadalupe han estado separadas de su padre desde la captura del capo en enero del 2016. En contadas ocasiones acompañaron a su madre a la corte en Nueva York donde se realizó el juicio en contra del Chapo. Guzmán fue sentenciado en julio del año pasado tras haber sido encontrado culpable de 10 cargos, incluyendo narcotráfico y lavado de dinero.

