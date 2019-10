Emma Coronel habría sido amenazada de muerte tras intento de captura del hijo del Chapo Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, habría recibido amenazas de muerte tras el intento de captura de Ovidio Guzmán, hijo de su marido. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noticia de la espectacular -y fracasada- captura de Ovidio Guzmán López un hijo del Chapo Guzmán, que tuvo lugar el jueves pasado en Sinaloa, ha dado la vuelta al mundo. Y al parecer el suceso ocurrido en Culiacán no sólo ha sembrado el terror entre los residentes de dicha ciudad del Pacífico mexicano, sino que también ha tocado a Emma Coronel Aispuro, la esposa del capo actualmente preso en un penal de máxima seguridad de Colorado. Según fuentes en México ex reina de belleza se apoderó de su cuenta de Instagram para compartir un mensaje que recibió de un hombre llamado Alfredo Trejo con una supuesta amenaza de muerte. En uno de los mensajes compartidos el sujeto decía: "Ojalá lo hubieran matado como el p*to perro que es él y todos los pi***es narcos de México. Puta tú y toda tu familia estarán muertos. De eso me encargo yo. Son una maldita m***da de México. Tú y todos como tú". Coronel compartió el mensaje -que incuía un retrato muy famoso de Ovidio Guzmán López– en forma de captura de pantalla y le colocó un emoji con el pulgar hacia arriba diciendo "No me tomo a juego sus amenazas". El post fue borrado posteriormente pero aún se puede observar en la página de InfoBae, que reportó la noticia. Image zoom Mugshot SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Guzmán López -mejor conocido como "El Ratón" y fruto del segundo matrimonio del Chapo, según informa VICE– fue capturado durante un operativo llevado a cabo por 35 soldados mexicanos de élite quienes tomaron por sorpresa a dicha localidad acatando una órden de extradición del gobierno. Horas después dichas fuerzas tuvieron que liberar a Guzmán al verse asediadas por decenas de sicarios al servicio del cartel de Sinaloa, que supuestamente comanda la familia del Chapo. En el operativo murieron ocho personas, 21 más resultaron heridas y 50 reos se dieron a la fuga de un penal local. Durante el fin de semana siguientes e localizaron más cuerpos, colocando el saldo final del víctimas en un total de 14. De acuerdo con la cadena NBC El Ratón fue acusado por una corte federal de Illinois de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana que fueron contrabandeados desde México y otros países a los Estados Unidos. El narco continúa prófugo. Advertisement

