El debut de Emma Coronel como estrella de un reality: confirmado By Mayra Mangal

Una estrella como pocas

Este lunes se confirmó que Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo Guzmán Loera, aparecerá en el reality Cartel Crew, de la cadena VH1.

Un runrún

Los rumores de su participación en dicho programa comenzaron a circular a principios de noviembre cuando se dijo que la exreina de belleza estaba en negociaciones para aparecer en el show.

Todo el cartel

Ejecutivos de VH1 confirmaron la participación de Coronel en la segunda temporada del show y su debut ocurrirá en el capítulo que se transmitirá el 18 de noviembre.

Sus coestelares

En un adelanto publicado por VH1 en Youtube, se puede ver a Michael Corleone Blanco –hijo de Griselda Blanco, mejor conocida como "La Madrina de la Cocaína"- navegando en un yate en Miami y a punto de reunirse con Coronel. "Ella no viene a jugar", exclama su compañera al ver a la esposa del Chapo.

Un elenco muy especial

El reality es bastante polémico y ahí se documenta la vida después del narco para cada uno de sus participantes. Una de sus estrellas es Tatu Baby, a quien vemos en esta foto de Instagram.

Acaparando planas

Coronel Aispuro se convirtió en una celebridad a partir del momento en que El Chapo fue capturado en México en 2016. Sus apariciones en el juicio de su marido en una corte Federal de Brooklyn no hicieron más que acrecentar su fama.

Con fuerza

"La Coronela" -como algunos la llaman- se hizo estrella de los medios y de las redes sociales.

¿Kardashian?

En un principio incluso la confundieron con una de las hermanas Kardashian durante una de sus apariciones en corte. O sea, pinta de estrella sí tiene.

