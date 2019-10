Emma Coronel: circula nueva foto en redes sin gota de maquillaje Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo Guzmán, sorprende en redes al aparecer en una foto sin gota de maquillaje. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El rostro de Emma Coronel Aispuro acaparó titulares durante los meses que duró el juicio de su marido Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo” en una corte federal de Brooklyn. La exreina de belleza causó sensación y se convirtió en una celebridad casi casi que de la noche a la mañana e incluso hubo quien llegó a confundirla con una de las Kardashian. Y es que su curvilíneo cuerpo y melena azabache no podían pasar desapercibidos cada vez que la madre de las 2 hijas mellizas del Chapo aparecía en corte o en redes. Sin embargo, a tres meses de haber sido condenado su marido, Coronel ha desaparecido prácticamente del mapa, especialmente de las redes sociales, donde su cuenta @TheRealEmmaCoronel subía como la espuma en popularidad. Por eso cuando este fin de semana circularon una serie de fotos de la nacida en California, una de ellas mostrándola sin gota de maquillaje, la red se puso en alerta. ¿Significaría esto el regreso de “La Coronela” a Instagram? Como recordaremos, Coronel abandonó las redes en junio pasado quejándose de las múltiples cuentas falsas que pululaban -y pululan- por la red supuestamente bajo su nombre e incluso denunció a aquellos que han pedido dinero en redes a nombre suyo y que no tienen conexión alguna con ella. Una de las fotos que muestra a una Emma Coronel sonriente, con el cabello suelto, la cara “lavada” mirando a la cámara. La foto ya no se encuentra disponible en Instagram: Image zoom Instagram/Therealemmacoronel Otra imagen publicada el sábado mostraría a su marido, El Chapo Guzmán, de espaldas en un paraje rural usando la “última camisa” que su mujer le regaló, como acota el post que aún circula en redes: Image zoom Instagram/Therealemmacoronel Etsa tercera imagen habría surgido el domingo con un mensaje hablando sobre el arrepentimiento y la culpa: Image zoom Instagram/Therealemmacoronel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Chapo Guzmán fue encontrado culpable por un jurado el pasado febrero de los 10 cargos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero que se le imputaban. En cuanto a su mujer en marzo pasado ella anunció que crearía una colección de ropa y camisas inspiradas en el inimitable estilo de su marido. La abogada de Emma Coronel, Mariel Colón Miró, confirmó que la empresa se llamaría oficialmente El Chapo Guzmán: JGL LLC y que sus primeros diseños saldrían a la calle este verano. Advertisement EDIT POST

