Emiten orden de aprehensión contra Don Omar por supuesto delito de estafa en Bolivia La justicia boliviana le pide explicaciones al artista y su equipo por no cumplir lo acordado con dos de sus conciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como muestra el documento oficial emitido por la Fiscalía de Santa Cruz, Bolivia, existe una orden de aprehensión en contra del reguetonero Don Omar, quien ha tenido que rendir cuentas tras la denuncia emitida por el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor. "Ordena al funcionario policial o del Ministerio Público para que aprehenda y conduzca a William Omar Landrón Ribera... Por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada", lee parte de la orden firmada por la fiscal Nancy Carrasco. Se informa desde medios bolivianos que el cantante ya está en La Paz donde ya habría dado las declaraciones pertinentes, junto al resto de su equipo, y se habría comprometido a dar los conciertos que tendría que haber ofrecido antes y no se llevaron a cabo. El de La Paz tuvo lugar el viernes y este sábado será el de Santa Cruz. Don Omar Don Omar | Credit: (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) Dicha orden de aprehensión también incluía a personas y trabajadores de su entorno, como el hermano de Don Omar, Héctor Luis Landrón, el dúo Zion & Lennox y el manager, Lucca Piccolo. Según compartió el diario El Nuevo Día, el pasado jueves, el artista puertorriqueño canceló los conciertos que tenía en Bolivia por supuestas dificultades para llegar al país, lo que llevó a varias detenciones, como la de su representante y los organizadores del evento, denunciados por "estafa a víctimas múltiples". El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Rolando Rojas, informó a los medios que los arrestos llevados a cabo fueron con fines investigativos. Se realizaron después de una conferencia de prensa donde daban a conocer las razones por las que el artista no asistiría a los shows, cuyos boletos habían sido adquiridos por miles de personas que se quedaron sin concierto en el último momento. La intervención de la justicia tuvo la reacción inmediata de Don Omar, quien compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. "La espera va a valer la pena, les llevo un show inolvidable", escribió. Finalmente, el artista llegó el viernes a La Paz donde ofreció un concierto multitudinario. Por su parte, Zion y Lennox emitieron un comunicado a los medios dando las explicaciones necesarias sobre lo ocurrido en Bolivia. Aseguran que la primera fecha fue cancelada "por una fuerza mayor" y además "ajena a nuestro control" que, posteriormente, "fue reprogramada". Insistieron en su interés por cumplir los compromisos adquiridos y anunciaron que tras el concierto en La Paz del viernes, este sábado se dará el que queda pendiente en Santa Cruz.

