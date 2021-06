¡Espeluznantes imágenes del auto siniestrado de Emir Pabón y su esposa embarazada! En un video puede ahora comprobarse el estado en el que quedó el vehículo tras el impacto contra un poste, en un accidente que de milagro no les costó la vida al músico de Grupo Cañaveral y su mujer. Por Nuria Domenech Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Destrozado! Las imágenes de cómo quedó el auto en el que viajaban Emir Pabón, de Grupo Cañaveral, y su esposa Stefanía de Aranda tras su reciente accidente, son espeluznantes. En un video compartido por el programa Suelta la sopa, puede apreciarse la realidad del impacto que sufrió el cantante y su esposa, embarazada de seis meses, cuando el conductor del Uber que abordaron el pasado viernes 11 de junio en Houston, Texas, comenzó a acelerar sin motivo y acabo estampándose contra un poste, pese a los reclamos de Emir para que se detuviera. Una trágica e incomprensible historia, con los datos que se han brindado de momento, que fue compartida ayer en un comunicado de Cooperación Musical Hermanos Pabón. Como puede observarse en este clip, el automóvil fue pérdida total: Stefanía de Aranda, quien espera a su bebé dentro de tres meses, fue ingresada en un hospital de maternidad con una pierna roto. De momento, ella y el bebé están bien, según comunicaron. Sin embargo Pabón fue el más afectado de los dos, y fue trasladado en ambulancia a otro hospital donde se está recuperando de sus múltiples heridas. Grupo Cañaveral Emir Pabón Stefanía de Aranda Credit: IG Stefanía de Aranda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Confiamos que en los próximos días, el músico y su esposa sean dados de alta en los hospitales correspondientes y abandonen los nosocomios para poder regresar a la Ciudad de México, donde continuarán con sus recuperación, siguiendo estrictamente las órdenes de los doctores en la comodidad de su casa y rodeados de su familia", reveló el comunicado mencionado anteriormente. "¡Dios los bendiga y que todo esté bien!", escribió preocupada Brenda Kellerman en el muro de Emir Pabón. También Edna Monroy quiso enviar sus mejores deseos a la familia: "¡Espero todo bien amigo! Que se recuperen pronto", escribió junto a unas manitas en oración.

