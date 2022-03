Meses después del accidente que casi les cuesta la vida, ¡Emir Pabón y su pareja se casaron! Así fue la emocionante boda del cantante y su ya esposa Stefanía de Aranda que tuvo lugar en Cuernavaca con alrededor de 300 invitados. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo prometido es deuda. Emir Pabón quería una celebración por todo lo alto y así ha sido. El cantante y su prometida Stefanía de Aranda se han dado el 'Sí, acepto' en una ceremonia para el recuerdo el pasado 5 de marzo. Al enlace acudieron unos 300 invitados que fueron testigos de su unión después de esta segunda oportunidad que les dio la vida. Medio año después de su grave accidente de tráfico que les llevó al hospital y pudo haber tenido un trágico final, los enamorados celebraron más que nunca la vida y el amor junto a su hijo Matías de Jesús y sus seres queridos en Cuernavaca. Grupo Cañaveral Emir Pabón Stefanía de Aranda Credit: IG Stefanía de Aranda El próximo lunes el programa Despierta América ofrecerá imágenes exclusivas del romántico momento, pero este fin de semana se han podido ver por adelantado algunos momentos de la ceremonia, como la llegada de la novia al altar y la fiesta posterior. Stefanía lucía un vestido con corte de sirena, adornado por múltiples brillantes y una enorme cola que salía desde la cadera. Además, adornó su larga y rubia cabellera con una impresionante corona. El novio eligió un traje de chaqueta blanca y pantalón negro. Muy elegante, recibió a su esposa en el altar y le juró amor eterno muy emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La posterior cena tuvo lugar en un salón de ceremonias adornado por cientos de rosas blancas, velas y todos los detalles propios de una boda de esta altura. Pero, sobre todo, no faltó el amor y la alegría de la pareja que comienza entusiasmada una nueva etapa de su vida. ¡Muchísimas felicidades a los recién casados y qué vivan los novios!

