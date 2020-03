No creerás cómo luce hoy la hija de Eminem, ¡ya es toda una mujer! Hailie Jade Scott, una de las hijas de la leyenda del rap Eminem, ya tiene 24 años y es un gran orgullo para su padre. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hailie Jade Scott Mathers, la hija mayor de la leyenda del rap Eminem, es toda una mujer de 24 años que ama la moda y se ha convertido en una estrella de las redes. Hailie, quien apareció en importantes momentos artísticos de su padre cuando era apenas una niña y a la que los fans conocieron gracias a canciones como "Mockingbird" y "Hailie's Song", es ahora toda una influencer en Instagram con 1.9 millones de seguidores. Image zoom HAILIE JADE/INSTAGRAM; GETTY IMAGES A través de su cuenta comparte su pasión por la moda, los interesantes lugares que visita, su amor por el café y su cuerpo de infarto. La joven nació el día de Navidad y creció en la ciudad de Detroit, Michigan. Terminó la secundaria en Chippewa Valley High School con los más altos honores y estudió en la universidad estatal de Michigan, según Billboard. Image zoom Twitter/Kimberly Scott SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una entrevista en el podcast Hotboxin que conduce el exboxeador Mike Tyson, el intérprete de “My name is” aseguró sentirse muy orgulloso de su hij, de la que dijo que había dejado de ser una bebé y que tenía una relación de noviazgo con Evan McClintock. "Me hizo sentir orgulloso", agregó el rapero sobre su hija, a la que tuvo con su expareja Kim Mathers, y resaltó que la jovencita se graduó de la universidad con un impresionante promedio de 3.9. "Definitivamente es una locura", dijo sobre cuánto ha crecido. Además de Hailie, Eminem tiene dos hijas más: la más joven, Whitney Scott Mathers, tiene 17 años y la mayor, Alaina Marie Mathers, 26. Esta última era originalmente su sobrina, pero el artista la adoptó cuando murió la hermana gemela de su Mathers. Advertisement

