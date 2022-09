Emily Ratajkowski responde a críticas por compartir fotos desnuda en la bañera con su hijo La actriz y modelo Emily Ratajkowski ha reaparecido en las redes sociales junto a su bebé para responder a quienes les pareció mal que se fotografiara desnuda en la bañera con el pequeño de 1 año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski | Credit: Emily Ratajkowski/IG Emily Ratajkowski ha reaparecido en redes sociales junto a su bebé para responder a quienes la criticaron por compartir fotos suyas bañándose desnuda en la bañera con su hijo de 1 años. En un nuevo mensaje, la modelo y empresaria ha pedido que la dejen en paz. La modelo apareció en un video en TikTok,bailando con su bebé, fruto de su relación con Sebastian Bear-McClard, de quien se separó luego de que supuestamente le fuera infiel, según Page Six. En el clip, Ratajkowski baila con su hijo Sylvester mientras canta la letra de la canción "Tuned In Freestyle", de Megan Thee Stallion. @@emrata "Esto va para todos los que sintonizaron", dijo la modelo, tal como dice la canción. "Las bellezas, las bellezas secretas, todos ustedes hijos de p..a". "Hablen de algo que les guste a todos / Dejen de hablar de mí", dice. "Ya que odian tanto a una perra". Hacía tres días que la joven de 31 años había compartido unas tiernas imágenes en las que aparecía desnuda tomando un baño junto a su hijo. Aunque muchos vieron la belleza de las imágenes, otros no pudieron más que criticarlas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por favor, no explote a su hijo para obtener sus propios "me gusta" en Instagram. Esto es inapropiado"; "esto es tan raro. Está bien, si quieres ducharte con tu hijo lindo, pero posar desnudo con él y publicarlo, tan raro"; "otro niño desnudo en las redes sociales 🤦🏻‍♀️"; "¿por qué siempre desnudo por qué? Demasiado orgullo o simplemente necesita atención..??"; "¿desde cuándo es normal poner fotos íntimas de niños desnudos en Internet?", dijeron algunos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Emily Ratajkowski responde a críticas por compartir fotos desnuda en la bañera con su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.