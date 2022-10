Emily Ratajkowski regresa a la soltería y aparece con un vestido que no deja nada a la imaginación Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Emily Ratajkowski Credit: Splash News/The Grosby Group La nueva amiga de Brad Pitt corta el aliento con su look en Nueva York; además: Cardi B cumple 30 años; y Christian Chávez de RBD con look platinado y pantalones abombados y botitas, ¡míralos! Empezar galería Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo y mamá —quien por estos días disfruta su soltería con una amistad especial con Brad Pitt— no dejó nada a la imaginación al aparecer con este look transparente en una fiesta en Nueva York, ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Offset y Cardi B offset, cardi B Credit: Backgrid/The Grosby Group La rapera de sangre dominicana (der.) dejó a todos helados al aparecer con este vestuario digno del Moulin Rouge de París para celebrar su cumpleaños número 30 al lado de su marido ¡felicidades! 2 de 8 Ver Todo Christian Chávez Christian Chavez Premios Ariel 2022 Credit: Mezcalent Acostumbrado a dejar a todos helados con sus looks en redes, el ex RBD sorprendió una vez más con este lookazo de pantalones abombados y botitas para acudir a 64ta entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine, en Ciudad de México. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello Credit: The Image Direct/The Grosby Group La que paró el tráfico en la Gran Manzana es la actriz y cantante de sangre cubana, quien deslumbró con este look como de colegiala, ¡fiu, fiu! 4 de 8 Ver Todo Ivonne Zurita, Humberto Zurita y Aylín Mujica <p>El actor y flamante pareja de Michelle Salas (al centro) apareció en un teatro de Ciudad de México flanqueado por parte del elenco de la obra Papito Querido, que saldrá de gira por México y Estados Unidos.</p> El actor y flamante pareja de Michelle Salas (al centro) apareció en un teatro de Ciudad de México flanqueado por parte del elenco de la obra Papito Querido, que saldrá de gira por México y Estados Unidos. 5 de 8 Ver Todo Chela Lora y Alex Lora Alex Lora 'Rumbo A Los 55 Años Del Rock & Roll' Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Marido y mujer aparecieron en la capital mexicana para hablar de la gira Rumbo A Los 55 Años Del Rock & Roll, que despegará muy pronto para complacer a los seguidores del grupo El Tri. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Quién es la Máscara quien es la mascara Credit: Mezcalent Galilea Montijo, Carlos Rivera, Juanpa Zurita aparecieron para celebrar su papel como parte del nevo equipo de jueces de Quién as la máscara", bajo la producción de Miguel Ángel Fox y donde también participará Omar Chaparro como conductor. 7 de 8 Ver Todo José Díaz Balart jose diaz balart Credit: IG/José Díaz Balart El destacado comunicólogo de raíces cubanas recibió en Washington el reconocimiento como periodista del año por la Multicultural Media & Correspondents Association. ¡Muchas felicidades! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

