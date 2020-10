Close

Actriz de la serie de Netflix Emily in Paris fue diagnosticada con cáncer a los 15 años La actriz Ashley Park de la popular serie de Netflix Emily in Paris habló de cómo un diagnóstico de cáncer cuando tenía 15 años cambió su vida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ashley Park hace el papel de Mindy, la carismática mejor amiga de Emily (Lily Collins), la protagonista de la serie de Netflix Emily in Paris. La actriz estadounidense de origen coreano, de 29 años, reveló que padeció cáncer y que recibir ese diagnóstico cuando tenía 15 años puso su mundo al revés. En una entrevista con Cosmopolitan, la actriz contó que fue diagnosticada con leucemia cuando era una adolescente. Según ella, someterse a quimioterapia fue un proceso difícil por los efectos secundarios que podría traer. "No quería saber que podría ser infértil o que mi corazón podría dejar de funcionar o ningunas de esas cosas porque una vez que lo dices, lo estás pensando", cuenta Park, quien optó por enfocarse en pensamientos positivos durante su tratamiento. "Mi cuerpo venció la enfermedad", agradece. Image zoom (Bruce Glikas/WireImage) La actriz, quien también actuó en la adaptación de Broadway de Mean Girls, añade que su batalla contra esta enfermedad le enseñó a tener más empatía con los demás. "Cuando pasas por algo tan difícil no quieres que nadie más pase por eso", admite. Park siempre ha luchado contra los estereotipos. "Nunca quise ser simplemente 'la chica asiática', quería ser como cualquier otra chica y luego a los 16 me convertí en 'la chica calva' y la 'chica enferma' ", recuerda sobre la peor etapa de su enfermedad. La actuación la ayudó a sanar emocionalmente tras vencer el cáncer. Image zoom (Roy Rochlin/Getty Images) Park admite que sintió que le habían "arrebatado todo" cuando pasó por esta crisis de salud, pero que esta experiencia la ha hecho más fuerte. "Recuerdo que la gente después de que dejé de estar enferma me decía 'debes ir a terapia', pero mi terapia es el teatro", le confesó a Playbill en el 2016. Image zoom (Marc Piasecki/GC Images) En Emily in Paris, Park ha cautivado con su papel de Mindy, la heredera de un empresario millonario chino que trabaja como niñera en París, pero sueña con ser cantante. “Nos conocimos en este momento de nuestras vidas cuando ambas estábamos listas para convertirnos en las mejores versiones de nosotras mismas, las que siempre hemos querido ser", Park añadió a Cosmopolitan sobre su amistad en la vida real con Lily Collins, quien interpreta a Emily, la protagonista de la serie.

