Emily Estefan y su novia Gemeny Hernández lanzan un podcast ¡Los detalles! Emily Estefan y su novia Gemeny Hernández lanzan su podcast In Our Own World. La cantante cubanoamericana muestra una fascinante nueva faceta. ¿Cómo conoció a su amor? ¡Lo cuenta en el primer episodio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emily Estefan y su novia Gemeny Hernández lanzan su nuevo podcast In Our Own World ("En nuestro propio mundo"). La cantante cubanoamericana de 27 años muestra una nueva faceta artística en este proyecto. La hija de Gloria y Emilio Estefan cuenta cómo conoció a su novia en el primer episodio del podcast. "Este es el sofá donde nos enamoramos", confiesa Gemeny. "Sentíamos que cada momento juntas era magia", recuerda Em de cuando conoció a Gem. "Mi novia, mi bella mujer, Gemeny Hernández, no es solo bella por fuera, también por dentro", dice la artista sobre su amada. Emily dice que su novia es una maravillosa cocinera, además de ser muy talentosa en la música y la escritura. "Emily es una extraterrestre atrapada en un cuerpo humano", bromea Gemeny. "Eres noble, extremadamente dedicada a tu familia", le dice Gemeny a su novia al presentarla a la audiencia, también resaltando que es una gran defensora de los animales. Emily Estefan Credit: Instagram/ Emily Estefan La pareja compartió anécdotas y piropos. "Eres la persona más cómica que conozco", le dijo Gemeny a Emily. "Tú eres la persona más leal que conozco", le dijo Emily a su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emily Estefan revela que conoció a su novia en una barra en Miami. "No podía quitarte los ojos de encima", confiesa Gemeny. "Eso se llama amor a primera vista", dice Emily. Puedes escuchar el podcast en iHeart Radio o Apple Podcasts, entre otras plataformas.

