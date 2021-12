Emily Estefan cuenta lo que sufrió al ser víctima de bullying en las redes sociales En un nuevo episodio de Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch), Emily Estefan cuenta que sufrió bullying cibernético. La cantante Lauren Jauregui también revela cómo la afectaron las críticas en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emily Estefan abrió su corazón en un nuevo episodio de Red Table Talk: The Estefans que estrenará el jueves en Facebook Watch. La cantante de 27 años, hija de Gloria Estefan y Emilio Estefan, contó que fue víctima de bullying en las redes sociales. "Yo había estado saliendo con Gem por un año y publiqué una foto y alguien puso: 'Espero que a las dos las agredan sexualmente con un tubo de metal oxidado que tenga sida y que mueran una muerte lenta y dolorosa'", cuenta Emily Estefan sobre un comentario que uno de sus seguidores compartió en las redes sociales sobre ella y su novia, Gemeny Hernández. Su madre, la cantante Gloria Estefan, y su tía, la presentadora Lili Estefan, muestran su desconcierto al escuchar cómo Emily fue acosada en las redes sociales. "Yo solo lo borré y respiré profundo", añade Emily sobre su reacción a este hater. Eso sí, la sorprendió que este extraño la odiaba sin conocerla, solo por su orientación sexual. Gloria Estefan dijo que hay que 'blockear' a gente así de las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emily Estefan Credit: (David M. Benett/Dave Benett/Getty Images) En el nuevo episodio del programa, que sale este jueves a las 12 pm ET en Facebook Watch, la cantante Lauren Jauregui, exintegrante de la banda Fifth Harmony, cuenta cómo reaccionó la gente al enterarse de que ella era parte de la comunidad LGBTQ y cómo se filtró la información sobre su orientación sexual antes de que ella estuviera lista para compartirlo con el mundo. Además la actriz de Modern Family Ariel Winter cuenta como los trolls cibernéticos lo acosaron desde que ella tenía 12 años. Una madre también compartirá su testimonio sobre el suicidio de su hija adolescente tras ser víctima de bullying. El programa explorará el acoso y el lado oscuro de las redes sociales.

