Chiquis revela que su novio está detrás de su nueva figura La nueva y escultural silueta de Chiquis ha sido producto de su esfuerzo, pero fue su novio Emilio Sánchez quien la impulsó para comenzar este cambió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Chiquis no dudaba en mostrarse orgullosa de su silueta y su torneada figura pese a no ser una mujer delgada, desde hace unas semanas, ha mostrado un cuerpo más delgado que la ha convertido en el centro de la admiración de propios y extraños. Ahora, la primogénita de la fallecida Jenni Rivera revela que decidió llevar a cabo una serie de pasos para reducir de peso y fue su novio, Emilio Sánchez, el artífice de todo. Y cómo el fotógrafo es siete años menor, eso también resultó un impulso importante. "Entonces hay que cuidarnos ¿no? Eso me motivó mucho", reveló Chiquis a los medios de comunicación. La intérprete de "Abeja reina" reveló que se sometió a terapia de hormonas, tomó medicamento para la tiroides, ahora tiene una importante rutina de ejercicios. También se alejó de los refrescos y las cervezas, y sometió a un cambio de hábitos alimenticios donde redujo considerablemente las porciones que solía comer. Aunque la famosa reconoce que el proceso no ha sido sencillo. "Es aprender a decir no. Ahora como de todo, nada más que poquito", explicó. "Si quiero pastel, como poquito, no todo el pastel". Chiquis Rivera Premios de la Radio 2022 - Show Credit: Antonio Torres/Getty Images for Estrella Media SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, la cantante dejó atrás los rumores de que se había sometido a diversas cirugías estéticas para presumir ahora una torneada figura. Y no duda en mostrar sus avances de manera pública. De hecho, durante su presentación en los Premios de la Radio se mostró con un atuendo negro con detalles dorados que la llenó de halagos por parte de sus seguidores. Emilio Sanchez y Chiquis Rivera Credit: Vivien Killilea/Getty Images for 4HUNNID Chiquis parece estar atravesando por un gran momento y no descarta llegar nuevamente al altar con Emilio Sánchez. Solo el tiempo lo dirá.

