Emilio y Gloria Estefan se asocian con CVS Health para ayudar a sus empleados El empresario ha logrado encontrar trabajo en CVS para los empleados de sus empresas cerradas por la crisis. Gloria y Emilio Estefan siempre han demostrado su lado humanitario en ocasiones de necesidad, por lo que durante esta crisis sanitaria que ha afectado la economía de miles de personas alrededor del país vuelven a brindar una mano. La famosa pareja anunció este miércoles que se ha asociado con la cadena de farmacias CVS Health para apoyar a cientos de trabajadores de su empresa Estefan Enterprises con un empleo inmediato. Luego de ver que la cadena buscaba asociados, Emilio se contactó con CVS para acomodar a alrededor de 300 de sus empleados de sus restaurantes y hoteles en la Florida que se han quedado sin trabajo. "Todos nos hemos enfrentado a tomar decisiones muy difíciles e insondables a medida que avanzamos en esta crisis. Gloria y yo estamos haciendo todo lo posible para encontrar oportunidades para nuestros empleados y estamos muy agradecidos a CVS Health por asociarse con nuestras empresas", escribió el reconocido productor en sus redes sociales. La cadena de farmacias había anunciado este lunes que necesitaba contratar alrededor de 50,000 en todo el país para distintos puestos temporales, parciales y de tiempo completo, para poder responder a la demanda de servicios en sus distintas tiendas durantes esta pandemia. Emilio hizo el acercamiento en un intento por ayudar a sus empleados que se habían quedado sin empleo. "[Estoy] muy preocupado y pensando mucho en todas las personas. Yo creo que en estos momentos difíciles uno aprende que todos somos seres humanos, no importa de dónde vengas, qué color, de dónde eres, qué política quieres pertenecer", dijo Emilio en entrevista con Despierta América (Univision). "Yo creo que tenemos que ser creativos en este momento, cómo podemos ayudar a la gente que más necesita trabajar y seguir luchando. Para mí, mi vida, desde niño tuve que presentar muchos momentos difíciles siendo un inmigrante y convertir todo lo negativo en positivo ha sido la clave mía para poder seguir adelante", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio reconoció la labor no solo de CVS, sino de todos los empleados que han ayudado a construir su imperio, por lo que aseguró que tras la crisis podrían regresar a trabajar con su empresa si así lo desean. "[Queremos] que sepan cuanto apreciamos lo que han hecho y que todo lo que esté en nuestras manos [para] poder ayudarlos a ellos, vamos a hacerlo", apuntó. "Hay que seguir luchando".

