Emilio Osorio se pronuncia ante el fin de su romance con Karol Sevilla Tras confirmarse la ruptura sentimental entre Karol Sevilla y Emilio Osorio; el joven rompe el silencio al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Karol Sevilla confirmó que el romance que mantuvo por un año cuatro meses con Emilio Osorio había llegado a su fin. Aunque dejó claro que concluyeron en los mejores términos y ambos mantienen una buena amistad que pretenden sea para siempre. Ahora, el hijo de Niurka Marcos se habla por primera vez lo ocurrido. "La ruptura [con Karol Sevilla] bien", mencionó Osorio a los medios de comunicación. "Voy a ser sincero, a mis 19 [años] hacerme un drama de cortar y de pronto novia no es mi estilo. Mi estilo es que si tengo una compañera de vida que en ese momento decidimos estar juntos, estamos juntos y si no, no y ya". El actor no dudó en llenar de halagos a su exnovia y mostrar lo orgulloso que se siente de haber compartido un romance con la cantante. "Es un honor que una dama como lo es Karol y una chava tan respetuosa, tan talentosa y tan admirable [haya sido mi pareja], una persona que se ha dedicado toda su vida a su carrera y por eso ha llegado hasta donde está, para mí es un placer el hecho de poder haber estado con ella y que hoy en día podamos seguir nuestra relación digo como amigos, pero la verdad, somos compañeros del alma", expresó. Emilio Osorio y Karol Sevilla Emilio Osorio y Karol Sevilla | Credit: Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Osorio reveló que le dedicaría a Karol Sevilla una canción en su próximo concierto. "Es y va a ser una persona especial para toda mi vida. Tengo una rola con ella que voy a cantar con todo el corazón, dedicadísima para ella porque las escribimos y la verdad es que no se dio la oportunidad [de que me acompañara en el concierto que daré] porque ella tiene una presentación. Pero nos escribimos [para desearnos suerte]", concluyó.

