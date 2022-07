¿Por qué Emilio Osorio se deprimió al interpretar a Alejandro Fernández en la bioserie El último rey? "Entré en depresión", dijo Emilio Osorio. Además, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio reveló lo que le diría a Alejandro Fernández si lo tuviera en frente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandro Fernandez y Emilio Osorio Credit: Jason Koerner/Getty Images; Mezcalent Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, sufrió una depresión por dar vida al personaje de Alejandro Fernández (de los 17 a los 25 años), hijo de Vicente Fernández en la bioserie El último rey (Univision). El joven de 19 años, quien realizará su primer desnudo en la serie biográfica, confesó que lo más difícil para él eran las escenas donde "El Potrillo" tenía que enojarse, levantar la voz y decir malas palabras, aunque la experiencia le sirvió para aprender mucho de sí mismo. "Entré en depresión, pero todo bien. Creo que sufrí mucho con este personaje y con todo el proyecto en sí. A mí me tocó llegar a este personaje en una etapa en mi vida donde tenía que crecer, quizás madurar y entender muchas cosas y pues nada es difícil; como que descubrí muchas inseguridades de mi parte, descubrí muchas cosas de mi parte que eran difíciles de afrontar, pero creo que el personaje me ayudó muchísimo", dijo a MezcalTV. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿En qué te ayudó? "Creo que Alejandro es una persona que cuando se para, impone, y una de las cosas que la verdad era bastante difícil era el hecho de las discusiones con los hermanos, con Gerardo y con Vice. Me pedían de una forma bastante coloquial acá en México que me 'plantara en el piso', me pedían muchos de los que 'venden en el super', entonces hubieron muchos días en los cuales no llegaba y quizás la escena se cortaba, y quizás esperábamos diez minutos y yo sufría y me estresaba, pues porque uno tiene que llegar a esos tonos en los cuales te están pidiendo". Emilio Osorio Credit: Mezcalent ¿Qué le dirías a Alejandro Fernández si lo tuvieras enfrente? "Si lo tuviera de frente, principalmente, le pediría una foto porque antes que nada soy su fan. Si Dios me da la oportunidad de algún día verlo, te juro que ese día tendré mi foto y será una de las mejores conversaciones de mi vida, probablemente".

