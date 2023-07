Emilio Osorio revela que dudó de su orientación sexual Pese a ser conocido por tener novia, Emilio Osorio confesó que no siempre estuvo seguro si le gustaban las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que hace unos años Emilio Osorio actuó en la telenovela Mi marido tiene familia interpretando a un chico homosexual, cuya pareja era su colega Joaquín Bondoni. Pese a que sabía que tenía atracción por las mujeres, en aquel momento se cuestionó su orientación sexual y pensó que podría enamorarse de su novio en dicho melodrama. "Desde morro he sabido que, tanto viejas como hombres, pueden entrar en mi vida si yo lo decido", relató en el reality La casa de los famosos (Televisa). "La neta [verdad], sí tenía la curiosidad y dije 'wey, si ahorita yo beso a este cabrón [Joaquín Bondoni] y me enamoro de él, este wey va a ser el amor de mi vida'". Incluso, durante un viaje, el actor intentó tener un acercamiento con Bondoni para ver si existía algún tipo de química entre ellos; lo cual, no ocurrió. Por el contrario, justamente las escenas románticas y de besos lo hicieron reiterar su preferencia por las féminas. Pese a ello, el también cantante dejó claro que no existen en su entorno familiar ningún tipo de tabúes que no pueda manejar. "Yo no sentía un pedo. Te lo juro por mi madre, nunca sentí un pedo", advirtió. "Dije 'ok, todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me ha acercado a este wey'". Emilio Osorio Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Emilio Osorio reveló que continúa su relación sentimental con Karol Sevilla, con quien inició entabló un noviazgo hace un tiempo y luego anunciaron su ruptura pero, en esta emisión, el chico reveló que habían regresado y a la fecha seguían juntos; de hecho, la cantante han sido cuestionada por no asistir al mencionado reality a apoyarlo, pero ella no ha querido hablar del tema en público.

