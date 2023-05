Emilio Osorio habla de la que será su estrategia en La casa de los famosos

Si bien Emilio Osorio ha probado suerte como actor y hace poco retomó su carrera como cantante, ahora emprenderá una nueva aventura. El hijo menor de Niurka Marcos será uno de los participantes del reality La casa de los famosos; ante ello, reveló que está muy emocionado. "Sí estoy listo", aseguró a los medios de comunicación. "La verdad, sí quiero entrar".

El joven de 20 años mencionó que "me llegó la invitación hace unos meses" y está convencido que será una buena experiencia para él; ademas, dio conocer cuál será la estrategia que pretende utilizar para asegurarse un lugar y llegar a la final. "Creo que todos somos seres humanos. No me considero ni más grande ni más pequeño que nadie. No me considero más pequeño porque si alguien intenta pasarse me voy a defender. No me considero más grande porque la realidad, al fin y al cabo, ¿quién soy?", expresó. "Pienso divertirme, disfrutarlo. He visto otras temporadas y creo que hace falta que alguien que esté más del lado del público en el aspecto de saber los chismes y contarlos al público".

Respecto a que sus defectos queden al descubierto tampoco es un tema que le cause incomodidad. "Creo que todos roncamos, todos tenemos gases. Ya depende si te parece sexy o no, puede ser ¿quién sabe?. Eso no me preocupa; me preocupa más el hecho de que la gente se divierta y se haga un buen contenido", advirtió. "Ojalá saque lo mejor de mí porque eso le daría mucho al programa, y a mí también. Y si saca lo peor, pido disculpas y ya. ¿Qué puedo decir? Soy un ser humano. No me preocupa eso la verdad".

Emilio Osorio Emilio Osorio | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images