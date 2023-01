Emilio Osorio reacciona a comentario de su madre Niurka Marcos, quien mencionó que quiere bañarse con él Hace unos días, Niurka Marcos mencionó que quiere bañarse con su hijo menor, Emilio, para ver cómo ha crecido. Eso desató una nueva polémica para la vedette. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Niurka Marcos, como es habitual en ella, desató una nueva polémica al mencionar, de manera pública, que le gustaría bañarse con su hijo menor Emilio Osorio para ver cómo ha crecido. Ante ello, el joven reaccionó ante las declaraciones de la vedette y no dudó en asegurar que es parte de su personalidad. "Lo más importante es que mi madre [Niurka Marcos] siempre va a ser así, nunca va a cambiar. Y es lo que hace que más la amemos", mencionó Osorio a los medios de comunicación, con una sonrisa. "Siempre [causa controversia] y más si me meten a mí". Pese a los escándalos que son el pan del cada día de la famosa, su hijo menor ha mencionado que le gustaría traerla de regreso al mundo de la música y realizar un dueto musical con ella; de hecho, confirmó que con su hermana Romina ya está preparando una colaboración. Por ello, no duda que puedan compartir el escenario. Emilio Osorio y Niurka Marcos Credit: Instagram / Niurka Marcos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Marcos se pronunció ante la posibilidad de hacer un dueto con Emilio Osorio."El otro día, estábamos muertos de la risa hablando de eso. Vamos a divertirnos con todas las locuras que se les ocurran. Mis hijos piden y yo hago lo que se les dé la gana, aunque sea regañándolos", mencionó. "[El género y la canción] lo va a decidir él. Y lo va a producir muy bien porque como son las nuevas generaciones que vienen en tendencia, todo lo que se les ocurre es funcional. Él va a decidir qué es lo que quiere que su loca madre haga". Mientras tanto, Niurka Marcos está enfocada en sus proyectos profesionales y mencionó que será conductora de un reality de drag queens.

