Entre lágrimas, Emilio Osorio le dice a su novia Karol Sevilla: "He sido un idiota" El actor Emilio Osorio rompe a llorar al hablar de su novia, la cantante Karol Sevilla. ¡Mira lo que dijo el hijo de Niurka Marcos! Más Email Send Text Message Imprimir Emilio Osorio rompió a llorar en el reality show La Casa de los Famosos México. Al mirar fotografías y recordar su vida, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio se puso nostálgico. Al ver una foto con su novia, la cantante Karol Sevilla, rompió a llorar. "A veces yo he sido un idiota", dijo el joven histrión, confesando que la extraña mucho. "Hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges", añadió. "A pesar de muchas cosas que hemos vivido, buenas y malas, y que a veces yo he sido un idiota y a veces ella también, es una niña que llegó a mi vida sin avisar. De pronto estaba ahí. Pensé que iba a ser una persona más con la que iba a compartir y de pronto ya pasaron tres años de conocerla", dijo sobre la cantante y actriz mexicana. Emilio Osorio Credit: Alan Espinosa/Getty Images Emocionado, Emilio continuó hablando del gran impacto que ha tenido Karol Sevilla en su vida. "Si la conocieran todos sus fans y todos los millones de personas que nos siguen, si la conocieron de verdad se enamorarían diez veces más de ella, como yo", dijo. "La estoy extrañando mucho, la amo mucho", confesó. Karol Sevilla Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol Sevilla vio el video y le respondió a su amado en redes sociales. "¡Chango te amo! Te extraño mucho, mucho. Ando trabajando pero al pendiente de ti siempre", escribió ella. ¡Al parecer el amor es mutuo!

