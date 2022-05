Hijo de Niurka Marcos se desnuda por primera vez en televisión Emilio Osorio, el hijo menor de Niurka Marcos, habla de cómo enfrentó este nuevo reto profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hijo menor de Niurka Marcos, Emilio Osorio ha mostrado desde pequeño su interés por el mundo del espectáculo. Así, está consolidando su carrera como actor y se ha arriesgado interpretando papeles fuertes como el de un adolescente homosexual; ahora tiene un nuevo reto y realizará su primer desnudo en televisión en la serie biográfica sobre Vicente Fernández, titulada El último rey, el hijo del pueblo; donde da vida al personaje de Alejandro Fernández de joven. "Es mi primer desnudo. Nunca había tenido tanta picardía en un proyecto, pero es parte de; lo aprovechas, lo disfrutas. Nunca me había tocado, pero la verdad es que con las personas que me ha tocado compartir, como fue Karyme [Hernández] y Dai, me tocó muy cómodo y con mucho respeto. Creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan en arte, en vez de que se vean grotescas; entonces, eso está bonito", confesó Osorio en entrevista con Eden Dorantes. "La verdad es que soy malísimo para la picardía porque lo manejo con mucho respeto". De acuerdo con el también cantante, este proyecto "fuera de todo el morbo" ocasionado por ser la biografía no autorizada y tener un litigio legal, ha representado algo muy importante a nivel profesional. Incluso, considera que las críticas a su trabajo también fueron enriquecedoras. "He aprendido mucho de este personaje, he aprendido mucho de Alejandro", mencionó. Emilio Osorio y Niurka Marcos Emilio Osorio y Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agradecido con las críticas también. Si no hablan mucho de un proyecto es porque no pasó nada y creo que con El último rey está pasando y mucho", advirtió. "Creo que está muy llena de valores familiares, de colores, de calidad, totalmente mexicano. No estamos haciendo una caricatura de Vicente, ni una parodia; estamos haciendo la interpretación de una vida real, de sentimiento, de carne, creo que es lo más importante". Emilio Osorio continuará con sus proyectos profesionales. "En estos próximos meses se vienen cambios, tanto personales como de música; entonces, estoy feliz", concluyó.

