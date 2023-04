Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, reacciona a rumores de que es hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio El actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, enfrentó los rumores de que es hijo de Bobby Larios, y no del productor Juan Osorio. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, enfrenta los rumores de que podría ser hijo de Bobby Larios y no del productor mexicano Juan Osorio. El joven actor habló sin reservas sobre este tema. En entrevista con De primera mano, Emilio, de 20 años, dijo: "Es muy chistoso, esto va por generaciones" al ser cuestionado sobre este rumor. "Me he dado cuenta que mucha de la gente y familia que me siguen en redes sociales que tienen mi edad o un poquito más, desconoce si quiera quién es Bobby Larios y desconoce el chisme", añadió. Emilio es fruto del matrimonio que tuvo la vedette cubana con Juan Osorio, productor de telenovelas como Mi marido tiene familia y Mi corazón es tuyo. Niurka Marcos Bobby Larios Credit: (Rodrigo Varela/WireImage) El romance entre Bobby Larios y Niurka Marcos surgió en el 2003, cuando ambos actuaron en la telenovela Velo de novia, producida por Juan Osorio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilio Osorio Credit: (Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images) El actor de telenovelas como Porque el amor manda y Sueño de amor parece no verse muy afectado por estos comentarios. Emilio Osorio Credit: (Medios y Media/Getty Images) "Me di cuenta de que es un chisme generacional, entonces las personas mayores, o las personas que vivieron todo eso, conocen el chisme, las que no, no. Entonces cuando pasa eso, solamente me doy cuenta de que termina siendo pues un chisme más que probablemente va a ser parte de mi historia y ya", añadió Emilio sobre los rumores de que podría ser hijo de Larios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, reacciona a rumores de que es hijo de Bobby Larios y no de Juan Osorio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.