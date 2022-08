Hijo menor de Niurka Marcos responde a supuestos señalamientos de su madre quien lo llamó "parásito" Emilio Osorio, hijo menor de Niurka Marcos, habla abiertamente de las declaraciones en su contra hechas por su madre ¿hay conflicto familiar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dieron a conocer unos audios donde supuestamente Niurka Marcos llamaba a sus hijos "parásitos" y holgazanes. Su hija Romina no le dio mayor importancia u aseguró que solo se trata de discusiones que ocurren como en cualquier otra familia, pero que no afectan en absoluto la buena relación que ambas mantienen. Ahora, tocó el turno de Emilio Osorio, el menor de los vástagos de la vedette, quien no dudó en abordar el tema de manera clara y contundente. "Muchas veces le he dicho a mi mamá: 'sabes qué, te odio' y al otro día nos abrazamos", advirtió Osorio a los medios de comunicación. "No he escuchado los audios ni siquiera, pero el hecho de que mi mamá y nosotros seamos totalmente sinceros con la familia creo que es el hecho de que seamos tan fuertes". El joven no dudó en asegurar que su famosa madre tiene razón y bromeó con el tema. "Por si acaso, sí soy un parásito. Soy una ladilla en el…", enfatizó. Emilio Osorio y Niurka Marcos Credit: Mezcalent; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más serio, el actor mencionó que, ahora que tiene trabajo, le gusta de apoyar a su mamá económicamente. Incluso, trata de verla cuando menos una vez al mes. "Lo primero que yo le di con el dinero que gané fue una planta bien carita [muy cara], la verdad", reveló. "Hoy en día, me ocupo, casi siempre, bueno no casi siempre, de hecho, me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes que no esté con ella". Ahora, Emilio Osorio está enfocado en su carrera musical y dejó la representación artística de su padre Juan Osorio para poder despegar a nivel internacional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo menor de Niurka Marcos responde a supuestos señalamientos de su madre quien lo llamó "parásito"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.