Hijo de Niurka Marcos se pronuncia ante romance de la vedette con Juan Vidal Emilio Osorio habla por primera vez de la relación sentimental que su madre Niurka Marcos mantiene con Juan Vidal y que ha estado en el centro de la polémica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El romance que Niurka Marcos mantiene con Juan Vidal, a quien conoció cuando ambos formaban parte del reality La casa de los famosos, ha estado en el centro de la polémica desde su inicio. Particularmente, porque el actor fue señalado por su expareja sentimental, Cynthia Klitbo, de haberla maltratado psicológicamente y pedirle dinero prestado; por lo cual, ha entablado un proceso legal. Pese a todo, la vedette lo defiende públicamente y presume a los cuatro vientos en amor que le tiene. Ahora, su hijo menor, Emilio Osorio, fue cuestionado sobre este polémico noviazgo de quien fuera una de las intérpretes de Elena Tejeiro en la obra musical Aventurera. "Siempre feliz, siempre enamorada. Mi madre es así. Si ya la conocen para qué la invitan", fue lo único que quiso decir al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). De lo que el joven sí quiso hablar fue de su nueva propuesta musical; incluso, dejó la representación de su padre Juan Osorio para impulsar su carrera como cantante y piensa poner una pausa a su faceta actoral. "'Lo que me pidas' es un temazo. Es parte de este nuevo disco, de la propuesta que estoy dando en estos momentos", explicó. Emilio Osorio y Niurka Marcos Emilio Osorio y Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy feliz con el trabajo que estoy haciendo, con los resultados la gente en cuanto a recibirme en la música de nuevo. La verdad, estoy muy feliz con el recibimiento del disco", agregó. "Sí, por supuesto [dejará momentáneamente la actuación]; ahorita estoy enfocado por completo a la música. Me siento bien feliz porque he estado estudiando estos últimos años para sacar este disco. He estado escribiendo este disco para que salga con calidad". En este momento, Emilio Osorio está enfocado en la promoción de su material discográfico; por lo tanto, la vida privada de su madre Niurka Marcos, la deja para que ella la resuelva.

