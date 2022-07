Hijo de Niurka Marcos se aleja de su padre Juan Osorio: "Me duele" Los rumores sobre una separación entre Emilio, hijo menor de Niurka Marcos, y su padre Juan Osorio es una realidad y lo confiesa el productor de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Emilio, el hijo menor de Niurka Marcos, ha sido apoyado artísticamente por su padre Juan Osorio; de hecho, se había convertido en su representante profesional. Sin embargo, surgió el rumor de que el actor había decidido independizarse del productor para buscar su propio camino en el mundo artístico. Ante ello, el responsable de la telenovela La herencia confirmó ese alejamiento con su vástago. "No me toques esa médula porque me duele", mencionó Osorio al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Emilio es una persona ya mayor, adulta, una persona con la madurez para conducirse en su carrera y creo que, sanamente, nos conviene. Yo seguir siendo el papá, pero el manager, la persona que vaya guiando su carrera que sea gente profesional que esté con él; sobretodo, creo que es muy sano. Esa plática, esa conversación la tuvimos mi hijo y yo, y llegamos a ese acuerdo porque creo que también estoy haciendo mis cosas. Emilio demanda más ya en su carrera y tiene que haber gente que esté dedicada al cien por ciento". De acuerdo con exesposo de Marcos, los compromisos profesionales del joven requieren tal atención, que sus compromisos no le permiten apoyarlo cómo se requiere y considera que es el momento adecuado, aunque no niega que le causa pesar. "Creo que uno tiene que ser inteligente y con la madurez de tomar decisiones", aclaró. "En este momento es lo más sano. Obviamente, si me pide un consejo se lo daré. Ahorita la carrera de Emilio va en crecimiento", agregó. "No es fácil. Desde el primer día que él empezó a manejar la carrera con su equipo de trabajo, en lo personal me sentí triste; de repente, ¿por qué no?, se le salen a uno unas lagrimillas, pero al final del camino sabe uno que es para bien". Juan Osorio, Emilio Osorio y Niurka Marcos Juan Osorio, Emilio Osorio y Niurka Marcos | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Juan Osorio considera que como padres tanto Niurka Marcos como él, deben darle su respaldo en las decisiones profesionales que tome. "Creo que su mamá y yo nos debemos mantener al margen de las decimos de Emilio porque es su carrera y de alguna manera la gente lo tiene que valorar con su propia madurez y decisiones de su carrera", concluyó.

