Emilio Estefan desmiente que iba a realizar el lanzamiento como cantante de Sarita Sosa Emilio Estefan aclara, de una vez por todas, si es verdad que él lanzaría a Sarita Sosa como cantante. El productor explica lo ocurrido y muestra su admiración por José José. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras la muerte de José José se dio a conocer el deseo del cantante porque su hija menor, Sarita Sosa, siguiera sus pasos e iniciara una carrera en la música; ante ello, surgieron rumores de que sería Emilio Estefan el encargado de lanzarla a la joven en el marco de un homenaje que le haría a el Príncipe de la Canción. Ahora, el productor desmiente esa información y asegura que todo se trató de un mal entendido porque estaba de viaje y regresaría un mes después del fallecimiento. Image zoom Mezcalent “Nunca tuve comunicación con la familia. Nunca tuve nada que ver con la hija [Sarita]. Si hubiera estado en Miami hubiera ayudado [en algún homenaje], por supuesto. Incluso yo ofrecí que sí hacía falta algo económico, pero no lo aceptaron. Me da mucha pena lo que ha pasado, pero no tuve nada que ver”, aclaró Estefan al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). RELACIONADO: José José pagó su traslado a Miami Image zoom “Eso de la hija fue mentira completamente; lo he desmentido varias veces. Más sin embargo, alguna prensa lo sigue comentando, pero eso no es verdad”. El empresario también dejó claro que nunca planeó realizar un homenaje para el cantante, pese al cariño que le tenía, porque no podría estar presente en aquel momento para organizarlo. Image zoom mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una responsabilidad de poner un tweet porque ponen algo que no es verdad [refiriéndose al mencionado homenaje]”, agregó. “Quería mucho a José y lo respetaba mucho porque, no solamente era un gran intérprete, era también una gran persona”. Emilio Estefan considera que “es una gran pérdida” que haya muerto José José y lo consideraba “un gran señor, un hombre que cambió el mundo de la balada y un gran ser humano”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Emilio Estefan desmiente que iba a realizar el lanzamiento como cantante de Sarita Sosa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.