Emiliano Salinas vuelve a la vida pública tras el escándalo que vivió por el caso NXIVM Tras guardar silencio durante muchos meses por su implicación en el caso de la secta criminal NXIVM, Emiliano Salinas ha vuelto a dejarse ver públicamente y junto a Ludwika Paleta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emiliano Salinas, hijo del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, comienza a retomar su vida pública y en los últimos días hasta se dejó tomar fotos. El primer evento en el que se le pudo ver fue durante el Festival PAAX organizado en el Hotel Xcaret Arte en la Riviera Maya durante el fin de semana pasado y dirigido por la directora de orquesta Alondra de la Parra. Daniela Magún, compartió la imagen en sus redes sociales, donde también aparecen Celina del Villar, Benny Ibarra, Gloria Calzada, Paola Rojas y la propia Ludwika Paleta. Emiliano Salas Emiliano Salas | Credit: Instagram Daniela Magún El segundo compromiso social en el que el hijo del expresidente apareció, fue durante la fiesta de cumpleaños de la actriz Grettell Valdez celebrado este fin de semana y en la que también asistieron diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Emiliano Salinas Emiliano Salinas | Credit: Instagram Grettell Valdez Tras su implicación en el caso de secta de esclavas sexuales NXIVM en 2017, Emiliano desapareció por completo del foco mediático y no se le había podido ver en los últimos años, ni siquiera junto a su pareja, lo que generó fuertes rumores de divorcio. Por eso, ha sorprendido a muchos que nuevamente se esté incorporando a la vida social y se le vea en un ambiente distendido junto a sus amigos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emiliano Salinas y Ludwika Paleta Credit: Mezcalent Diversos medios publicaron que el esposo de la actriz lideraba en México el grupo ESP (Executive Success Programs), brazo de NXIVM establecido entre 2002 y 2003 que ofrecía talleres sobre liderazgo, desarrollo humano y crecimiento personal. Por lo que, a finales de mayo de 2019, Emiliano emitió un comunicado en el que se deslindó de los delitos cometidos por la asociación dirigida por Keith Raniere, quien fue sentenciado a 120 años de prisión por delitos como asociación delictuosa y tráfico sexual. "En los últimos días, se han hecho públicas diversas informaciones e imágenes relacionadas con prácticas que se llevaban a cabo dentro del grupo DOS [división de NXIVM], mismas que condeno y rechazo categóricamente", mencionó Salinas en un comunicado de prensa. "Durante el periodo de mi relación comercial con la empresa NXIVM, jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS y, como se ha revelado en la misma cobertura del caso, sus integrantes siempre negaron la existencia de las prácticas que hoy se conocen sobre el grupo", agregó en aquel momento. "Cuando, a principios de 2018, una conocida involucrada en DOS decidió relatarme sus experiencias, renuncié y corté de manera inmediata cualquier tipo de contacto con NXIVM; esto con una profunda consternación por las atrocidades que escuché", concluyó. Por ahora ni Emiliano ni Ludwika se han reaparecido juntos en sus redes sociales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Emiliano Salinas vuelve a la vida pública tras el escándalo que vivió por el caso NXIVM

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.