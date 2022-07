Emilia Clarke, estrella de Game Of Thrones, sufrió crisis de salud que casi le cuesta la vida Emilia Clarke, la 'Madre de los Dragones' de la popular serie Game Of Thrones, cuenta cómo salió adelante tras sufrir dos aneurismas cerebrales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emilia Clarke pasó una grave crisis de salud que cambió su vida. La estrella de Game Of Thrones sufrió dos aneurismas cerebrales, uno en el 2011 y otro en el 2013, reporta PEOPLE. Con "el pedazo de mi cerebro que ya no puedo usar —es impresionante que yo pueda hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión", dijo la actriz de 35 años, en una entrevista en el programa Sunday Morning de BBC One. "Soy parte de la pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir eso". La actriz británica dijo que hay partes de su cerebro que "faltan" porque al no llegar sangre al cerebro durante un derrame —o accidente cerebrovascular— esas partes del cerebro "se pierden". Clarke tuvo su primer aneurisma, lo que le ocasionó un derrame, poco después de grabar la primera temporada de Game of Thrones en el 2011. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emilia Clarke Emilia Clarke | Credit: Steven Ferdman/WireImage La actriz tuvo que someterse a una operación en el cerebro, y dos semanas después dijo que no se acordaba de su nombre. "Estaba sufriendo una condición llamada afasia, una consecuencia del trauma que había sufrido mi cerebro", expresó en un ensayo que escribió en el 2019 en The New Yorker. El actor Bruce Willis también fue diagnosticado este año con afasia. En su peor momento, hasta pensó en la muerte. "Le pedí al equipo de médicos que me dejaran morir", contó ella en The New Yorker. La 'Madre de los Dragones' de Games of Thrones pensó que su carrera artística había terminado por su crisis de salud. Afortunadamente su afasia era algo temporal y pudo recuperar el habla. GAME OF THRONES Jason Momoa, Emilia Clarke Credit: Helen Sloan/HBO En el 2013, Clarke se sometió a una segunda cirugía para evitar que otro aneurisma reventara. Si bien la cirugía tuvo sus complicaciones, Clarke ha podido regresar al trabajo, su gran pasión y actúa en la obra The Seagull. La actriz creó la fundación SameYou para recaudar dinero para personas que se están recuperando de derrames y heridas en el cerebro.

