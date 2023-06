Emeraude Toubia revela en qué se equivocó con su ex Prince Royce La actriz Emeraude Toubia reflexiona sobre su divorcio de Prince Royce y confiesa cuál cree que fue su error. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emeraude Toubia habló de su matrimonio con el cantante Prince Royce, de quien se separó en el 2022 tras celebrar la boda de sus sueños en el 2018. Tras 12 años de relación con el bachatero de origen dominicano, la actriz admite que volver a la soltería ha sido un proceso de aprendizaje. "Navegando la soltería, navegando este nuevo sistema de que cuando estás con alguien tanto tiempo, y ahora como chica libre, pues cuáles son nuestras nuevas formas para vivir", dijo a Mezcal TV. Emeraude habló de errores que ella cometió en su relación con Prince Royce, y que también comete su personaje de Lili en la serie With Love (Prime Video). "A veces nos perdemos con nuestras parejas. Siento que las latinas somos mucho de dar y a veces es muy bonito como quererte a ti misma, encontrarte a ti misma", afirmó. "No constantemente exigir validez de los demás, sino tú, la misma validez de lo que quieres tú en la vida y no tratar de siempre complacer a los demás". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emeraude Toubia Credit: John Parra/Getty Images for LARAS En la segunda temporada de la serie With Love, la actriz explora las complejidades del amor a través de su personaje de Lili Díaz, una chica que sueña con el día de su boda y tener un matrimonio feliz, pero vive desilusiones amorosas. "A veces, el arte simula lo que está pasando en la vida real de uno, y para mí siento que 'Lili' es como yo con mis mejores amigas, como muchas de las amigas mujeres que conozco; es navegando lo que es el amor, no es tan fácil", reveló a Mezcal TV. "También las expectativas de la sociedad, las expectativas de nuestras familias". Emeraude Toubia Prince Royce Credit: Rachel Murray/Getty Images for Amazon Studios ¿Qué busca en un nuevo compañero de vida? "Puedes exigir, puedes tener una lista de todo lo que quieras, pero hasta que no la encuentras y la tienes a tu lado no vas a saber quién es tu persona ideal", dijo la actriz. También habló de las presiones de las mujeres latinas de llegar al altar. "Especialmente siendo una chica latina, nuestras familias nos ponen mucha presión, ¿cuándo te vas a casar?, ¿cuándo vas a tener hijos? Puedes ser exitosa, pero no muy exitosa porque luego los chicos ya no quieren estar cerca de ti", dijo la estrella de raíces mexicanas. Emeraude Toubia Credit: John Parra/Getty Images for LARAS Su personaje de Lili le ha enseñado a disfrutar al máximo el momento. "La vida pasa. Entonces, para mí es como que estar un poco más presente, hacer cosas divertidas, me junto con mi amiga y cada mes hacemos algo divertido", revela. "Eso es lo que he incorporado de mi personaje a mi vida".

