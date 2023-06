Emeraude Toubia, exmujer de Prince Royce, habla por primera vez sobre su ruptura La actriz y emprendedora no pudo contener las lágrimas al recordar su historia de amor. "Estoy aprendiendo a vivir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emeraude y Prince Royce Emeraude habla por primera vez tras su ruptura con Prince Royce | Credit: (Photo by Christopher Polk/Getty Images for LARAS) Primer Impacto Después de 12 años como pareja y una boda de auténtico cuento de hadas, Prince Royce y Emeraude Toubia pusieron fin a su matrimonio el pasado marzo del 2022. Desde entonces, la actriz se había mantenido en silencio y no había dado declaraciones al respecto. Durante su paso por Univision donde concedió varias entrevistas para promocionar su serie With love, habló por primera vez, y con mucho sentimiento, sobre ese gran amor vivido. Michelle Galván, de Primer impacto, le preguntaba al respecto. Emeraude no tuvo problema en contestar. Mientras lo hacía, el show mostró imágenes de su boda con el cantante, ofrecida en exclusiva por People en Español, y fue ahí donde no pudo contener las lágrimas y las palabras bonitas hacia su expareja. "Estuve en relación y casada 12 años con alguien a quien quise mucho y todavía quiero mucho, tiene un lugar especial mi corazón. Ahora estoy soltera a mis 30 años y navegando para encontrarme otra vez", expresó visiblemente emocionada a Primer impacto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las fotos e imágenes de la boda irrumpieron y ahí llegaron las lágrimas. "Fue una boda... la recuerdo con mucho cariño. Es lo que fue, le deseo mucho amor, espero que encuentre a la persona de su vida y yo espero también encontrar la mía", prosiguió con la voz entrecortada. Emeraude Toubia Emeraude Toubia | Credit: IG/Emeraude Toubia Por ahora, está disfrutando el momento presente y su soltería. Un volver a empezar que, aunque no es del todo fácil, la mantiene abierta a todo lo bello que está por venir. "Ahorita me estoy abrazando, aprendiendo a vivir, a amarme, y a estar soltera en esta época, que no es fácil. Pero muy contenta y lista para las sorpresas que me tiene la vida", concluyó.

