¡Libre y sofisticada! ¡Emeraude celebra primer cumpleaños soltera sin Prince Royce! La actriz acaba de cumplir treinta y tres años, tras más de una década de amor junto al célebre cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emeraude Toubia y Prince Royce anunciaron ayer la noticia de que su separación es un hecho, después de que numerosos rumores hayan circulado alrededor de la pareja durante los últimos tiempos y poco después de que Emeraude celebrara su treinta y tres cumpleaños en solitario. Fue su publicista, Jennifer Nieman, quien se encargó de compartir la noticia exclusiva de su divorcio con People en español y compartió el comunicado emitido conjuntamente por la actriz y el cantante: "Con tristeza, pero con mucho amor y respeto mutuo, hemos decidido divorciarnos. Aunque el final de una relación nunca es fácil, estamos en paz con nuestra decisión, la cual, es mutua; y estamos agradecidos por la vida y el amor que hemos compartido durante los últimos diez años. A nuestros amigos y familiares, incluyendo a nuestros fans, queremos que sepan que estamos juntos en esta difícil decisión y que no hay ninguna necesidad de tomar partido alguno. Agradecemos infinitamente su apoyo mientras comenzamos este nuevo capítulo de nuestras vidas y nos deseamos todo lo mejor en los proyectos a futuro de cada uno. Gracias de antemano, por respetar nuestra privacidad durante este difícil momento". Cuatro días antes, la actriz celebraba su cumpleaños sin Prince Royce cerca, pero rodeada de cariño, cenando con sus amigos, frente a quienes sopló las velas de un delicioso pastel y junto a ellos brindó por sus recién adquiridos treinta y tres años. Así lo compartió la misma Emeraude desde su redes, con un bello y sofisticado carrusel de fotos en blanco y negro: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al margen de su relación con el famoso cantante, Emeraude cosecha un éxito tras otro en Hollywood. Con tesón y humildad, la actriz se está haciendo un lugar en la meca del cine. Recientemente celebró en sus redes un nuevo papel junto a uno de los grandes, Robert de Niro, quien accedió así de feliz a tomarse una selfie con la joven y bella latina. "Un pequeño proyecto con el legendario Robert de Niro. Un gran artista y un caballero. ¡No hay forma de terminar mejor el día en este lugar llamado Hollywood!", compartió la estrella de With Love. Famosas como Karina Banda y Giselle Blondet aplaudieron el continuado éxito de su amiga, impactadas ante la foto. ¡Feliz cumpleaños, Emeraude!

