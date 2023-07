El embarazo de Carolina Trejos impulsó un proyecto para ayudar a la mujer Cuando Caro Trejos supo que esperaba a su primer bebé, jamás imaginó lo que significaría. Gracias a ello, ahora ha abierto una opción ha resultado una ventana para las mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Trejos Credit: Cortesía: Trejos Enterprises Como cualquier otra mujer profesionista, Carolina Trejos se ha dedicado a su carrera y ahora ha decidido dedicarse a la parte personal. Por ello, junto a su novio, decidieron que "vamos a intentar tener familia primero antes de la boda"; así, cuando se preparaba para el embarazo se topó con situaciones inesperadas. "Lo primero que hice fue asegurarme con mi doctora porque después de los 30, 30 y pico la mujer tiene menos probabilidades de quedar embarazada. Pero me sorprendió mucho la reacción de mi doctora que me dice 'va a ser muy difícil; enseguida tienes que ver un especialista en fertilidad'. Nunca había tratado de quedar embarazada", relató Trejos a People en Español. "Entonces fueron varios shocks, entre lo que me decía mi doctora, y lo que me preguntaban mis amigas de 'es que a los 30 y pico va a ser un embrazado riesgoso ¿qué vas a hacer?'". Así, "surgieron muchas preguntas y temas tabú, todo el mundo en contra de una mujer que se quiere embarazar después de los 30 y pico"; lo cual, dio pie a que buscara una opción de ofrecer información al respecto. Así nació la serie Caro confiesa. "Dije 'alguien tiene que hablar de estos temas abiertamente'. Lo empecé a contar en mi Instagram y las chicas se han pegado muy bien y dicen qué bueno que estén hablando de estos temas", explicó. Carolina Trejos Credit: Cortesía: Trejos Enterprises SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha serie de esta periodista aborda todos los temas tabú alrededor de un embarazo cuando pasas de los 30 años; pero también, busca ser un espacio abierto para que otras mujeres, que como escucharon historias que podrían resultar intimidantes. "Me da la satisfacción que estoy ayudando a otras chicas a sentirse identificadas, que sepan que las mujeres no estamos solas cuando se trata de estos temas", comentó. "A veces, simplemente, acudimos a nuestra familia, a nuestras amigas más cercanas por ayuda o consejos y depende siempre del estado donde esté la persona a la que le preguntas, la respuesta que vas a obtener. Este es un espacio más abierto a la conversación, a compartir temas y cosas que de verdad han sido lo que nos ha pasado, historias con doctores o con la familia", agregó. "Es hermoso poder servir a otras mujeres, al mismo tiempo que estoy pasando por esta experiencia". "Mamás y mujeres hoy en día podemos hacer muchas cosas", Carolina Trejos Carolina Trejos Credit: Cortesía: Trejos Enterprises Para la presentadora de Pinkafé, su nuevo proyecto es algo que le da satisfacciones a nivel profesional, pero también personal. "Es un legado para luego poderle mostrar a mis hijos que las mamás y mujeres hoy en día podemos hacer muchas cosas, podemos balancear, tener una carrera y una vida familiar al mismo tiempo; no tiene que dejar lo uno por hacer lo otro", expresó. "Si va a ser doblemente difícil; un doble esfuerzo para uno llegar a donde quiere o cumplir ciertas metas, pero eso es lo bonito de la vida que uno tenga un propósito". Este trabajo digital tiene como valor agregado que estos temas no se abordan de una manera solemne, por el contrario, es una propuesta entretenida para hablar de estos tópicos tan importantes. "Cuando hablamos de estos temas tabúes se abordan con muchísima seriedad, rabia. Caro confiesa tiene un toque humorístico", dijo. "Son temas de los cuales la gente casi no habla. Es tener estas conversaciones a 'calzón quitado' como decimos en Colombia", continuó. "Quiero brindarles una plataforma donde podamos compartir diferentes experiencias, donde puedan también compartir perspectivas únicas, historias que les han sucedido. Pretende ser una espacio donde las mujeres tengan un espacio para identificarse y hablar de muchos temas tabú. Pero con un toque humorístico y casual, porque con un poco de diversión y humor siento que estos temas se pueden abordar, y se hagan un poquito más relajado para las mujeres". "La autenticidad siempre te va a llevar a donde quieres", Carolina Trejos Carolina Trejos, a quien puedes ver en su página de Instagram carolinatrejos con Caro confiesa, ha buscado romper paradigmas siendo auténtica y disfrutando el día a día. "Mostrarte como eres, la autenticidad siempre te va a llevar a donde quieres", advirtió. "No se tomen la vida tan en serio. A veces tendemos a tener un plan y ser demasiado estructurados. Si uno no se toma la vida con un respiro y relaja, y deja que las cosas fluyan, pasen. Dios tiene lo más importante que tú quieres en tu vida, te lo va a traer aunque sea de diferentes formas".

