Logran salvar el bebé de una embarazada de 25 años muerta en un accidente en Texas Una joven de 25 años embarazada falleció a causa de un accidente automovilístico en Texas este martes. Afortunadamente los médicos pudieron salvar a su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Destiny Cortinas Destiny Cortinas | Credit: Facebook Una joven de 25 años embarazada falleció a causa de un accidente automovilístico en Texas este martes y afortunadamente los médicos pudieron salvar a su bebé. Según comunicó a People la policía de Corpus Christi, el vehículo en el que viajaba Destiny Cortina se estrelló contra una puerta y se incrustó contra un edificio. El canal local KZTV informó que el conductor del auto resultó ser la madre de Cortinas, de 43 años, quien parecía estar bajo la influencia de una "sustancia desconocida" cuando llegaron los investigadores. Cortinas, quien estaba en el asiento del pasajero, sufrió "heridas críticas" en la colisión y fue trasladada a un hospital para practicarle una cirugía de urgencia, aunque finalmente no le pudieron salvar la vida. Los médicos procedieron a practicar una cesárea y lograron salvar a su bebé, quien se encuentra en "condición estable". Destiny Cortinas Destiny Cortinas | Credit: Facebook Tanto la madre de Cortinas como un niño que viajaba en el asiento trasero y que fue identificado como hermano de la víctima sufrieron lesiones graves, pero no representan peligro para sus vidas. Por el momento los investigadores han recogido una muestra de sangre de la madre de la víctima, quien será acusada de un cargo de homicidio por intoxicación y dos cargos de lesión a un niño, según el Departamento de Policía de Corpus Christi. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las órdenes de arresto están en proceso de ser aseguradas", dijeron las autoridades en un comunicado. "Se espera que el conductor sea arrestado cuando salga del hospital".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Logran salvar el bebé de una embarazada de 25 años muerta en un accidente en Texas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.