Muere la mítica cantante brasileña Elza Soares, considerada la 'Voz del milenio' La intérprete de 91 años fue conocida no solo por su grandiosa voz, sino por las batallas personales que venció en su vida como la pobreza, la violencia machista y la depresión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales y junto a una imagen que define su fuerza, sus familiares y su entorno más cercano anunciaron la muerte de Elza Soares, la legendaria cantante brasileña considerada por la BBC de Londres como 'La voz del milenio'. La mítica intérprete de 91 años fallecía por causas naturales, en paz y rodeada de amor tal y como lee el mensaje oficial de sus plataformas. "Es con mucha tristeza y pesar que informamos del fallecimiento de la cantante y compositora Elza Soares, a los 91 años, a las 15 horas y 45 minutos (18.45 GMT) en su casa, en Río de Janeiro", empieza el comunicado. De ella se puede decir que fue todo un icono de la música gracias a su voz ronca que se atrevió con la samba, la bossa nova y la música tradicional de su tierra. La pasión por la música y su carrera la mantuvieron activa hasta casi el último momento, incluso fue homenajeada en el último carnaval de Río de Janeiro, en 2020. "Se hizo su voluntad, cantó hasta el final", concluye el comunicado oficial tras su partida. Su vida fue una de éxito tras éxito y reconocimientos en lo profesional, pero hablar de Elza es también hablar de la superación y la victoria a algunas de las batallas más duras de la vida. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La intérprete nació en la pobreza, fue forzada a casarse e los 12 años con un hombre mayor que ella, madre por primera vez a los 13 y sufrió violencia machista por parte de otro de sus maridos, el famoso futbolista también fallecido, Francisco dos Santos. Pero sin duda, lo más duro que vivió fue la muerte de uno de sus hijos con el deportista, cuando el pequeño tenía 10 años. Situación que le llevó a la depresión y un intento de suicidio. La música siempre la salvó junto con su público, quien siempre la esperaba con los conciertos llenos. Así que después de unos duros años y un parón para recuperarse, su carrera volvió a lo más alto. Deja un legado musical irrepetible y eterno, y unas cuantas lecciones admirables de vida. Que en Paz Descanse.

