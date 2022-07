Conoce en exclusiva a Elysanij, la cantante que ayudaba con música a enfermos de cáncer Con 26 años, Elysanij está pisando fuerte en el canto y su talento ha sido elogiado por grandes representantes de la música latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 26 años, Elysanij está entrando en el mundo musical por la puerta grande, debido a que su talento ha sido reconocido por talentos de la talla de Ivy Queen y Olga Tañón. Sin embargo, antes de irrumpir con fuerza en la escena musical, está cantante se dedicaba a una profesión totalmente opuesta, pese a ello, utilizó su mayor pasión para dar tranquilidad a personas enfermas de la tercera edad. "Tengo estudios como técnico central de operaciones con ortopedia y un plus en dermatología. Lo ejercí un año en una clínica tratando con cáncer de piel con personas geriátricas", relató Elysanij a People en Español. "En ese proceso involucré un poco la música, en el momento en que les inducían anestesia a los pacientes geriátricos". La compositora originaria de Puerto Rico sabía internamente que su verdadero camino estaba en otro lado y decidió seguirlo pese a no haber estudiado nada relacionado. "Amaba mi trabajo, pero siempre supe que mi vida iba a estar muy envuelta y se dirigía hacia la música, que es lo que estoy haciendo ahora que es completamente opuesto, es mi sueño", confesó. "Hace tres años supe que me quería dedicar a la música porque siempre canté", continuó. "Poco a poco con mi propia experiencia fui desarrollando [mi capacidad artística], conociéndome, descubriendo cosas como la composición, tocar la guitarra de una manera muy rara. Creé una manera de recordar mi música, acabé pegada de la guitarra de una manera muy propia, de una manera que solo yo lo sé hacer". Elysanij Credit: VGMEDIAPR/HEROES MUSIC GLOBAL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su capacidad en el ámbito musical la llevó a recibir una invitación de Emilio Estefan para grabar su primer disco. Así, este productor y su equipo de trabajo crearon su primer álbum titulado La dulce y ruda melodía. Si bien esta chica ha grabado temas pop e incluso realizó una bachata que aún no hecho pública, en este material "me tocó entrarle en el género urbano". Emilio Estefan y Elysanij Credit: VGMEDIAPR/HEROES MUSIC GLOBAL "Mi primer álbum consiste de trece canciones", explicó. "Quiero que lo escuchen para que se llenen de mi dulces y rudas melodías, conozcan mas de mí, de mi dulzura. Es algo completamente desde nuevo desde mi versatilidad, personalidad, estilo, esencia". La intérprete se siente responsable de posicionar a las féminas en la escena musical y está trabajando muy fuerte para conseguirlo y si bien, inicia en este corriente musical, probará suerte en otros géneros porque "quiero ser todo un camaleón en esto de la industria musical". Elysanij Credit: VGMEDIAPR/HEROES MUSIC GLOBAL "Tengo una responsabilidad representando a las mujeres. Piensan que nosotras las mujeres no podemos lograrlo. Entrando en un ambiente, por lo menos en el género urbano, que está tan dominado por el machismo, por hombres; vengo pisando súper fuerte y demostrando que sí se puede", advirtió. Le quiero dar a la gente esa opción de que me consagren donde ellos quieran. El talento que Dios me dio quiero sacarle provecho al máximo". "Mi miedo es irme del mundo y no dejar una huella, que no me recuerden", Elysanij Elysanij se considera "una joven completamente soñadora, luchando por ser esa próxima estrella". Ahora, promueve La ruda y dulce melodía, al tiempo de su primer sencillo titulado "Nena de casa". El disco ya está disponible en todas las plataformas musicales y el video también se puede ver en los sitios de videos. "Mi miedo es irme del mundo y no dejar una huella, que no me recuerden", concluyó.

