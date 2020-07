Elyfer Torres de Enemigo íntimo 2 ¿se desnudaría para un papel en cine o televisión? ¡Ella responde! La actriz mexicana ha demostrado con sus personajes que no le tiene miedo a cambiar de imagen o sacrificar su físico para encarnar un papel. ¿Hasta dónde llegaría para lograrlo? Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Elyfer Torres ha cautivado al público interpretando a lo largo de su ascendente carrera artística a mujeres que resaltan ya sea por su personalidad o cualidades físicas distintas a la norma. La actriz de solo 23 años no se ha dejado intimidar y no ha dudado en sacrificar su belleza para encarnar personajes tan complejos como la protagonista de Betty en NY o la solitaria Alicia en Enemigo íntimo, actualmente en Telemundo. ¿Estaría dispuesta a revelar dicha belleza para mostrarse como Dios la trajo al mundo, si un papel lo requiere? "¡Claro! Si es suficientemente importante para la trama y si es justificable, y si tiene que pasar para que la historia se cuente, pues por supuesto que sí", asegura la estrella en su reciente participación en el show People VIP de People en Español. "Así es como yo lo veo: siempre estoy al servicio de mis personajes y de cómo ellas viven", aclara. Parte de los sacrificios que ha tenido que hacer para poder meterse en el papel de sus personajes es hacer a un lado su hermosa cabellera rizada, que ella misma ha declarado como parte de su identidad y orgullo como afrolatina. La espectacular cabellera y juvenil belleza de la actriz tuvieron que ser sacrificados para su papel en Enemigo íntimo 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo estaba superasustada por mis chinos, mis rizos, ya nunca los voy a tener de vuelta", cuenta sobre su aprehensión antes de someterse al proceso vegano y semipermanente que le hicieron con un relajante para poder realizar su papel en Enemigo íntimo. "Los relajantes, históricamente hablando, fueron una manera o son una manera de limitar la belleza afro, de dónde viene y de lo que representa", opina. La trayectoria de la actriz sorprende, pues fue tan solo en el verano del 2018 que su mundo dio un giro de 180 grados al ser elegida como protagonista de la nueva versión de la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, que Telemundo estrenó en febrero del año siguiente. Desde entonces y como vemos, su carrera ha despegado de forma espectacular. ¿Qué nuevas sorpresas nos preparará?

