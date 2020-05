Elyfer Torres reivindica el vello en las axilas: "Somos dueñas de nuestros cuerpos" La actriz mexicana compartió una imagen suya en la que aparece con vello en sus axilas. "No dejen que nadie les diga cómo tienen que verse. Tu cuerpo, tus decisiones", escribió. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Romper con los cánones de belleza establecidos en una industria tan exigente como la del entretenimiento no es fácil. Salirse de la norma o de lo que socialmente se considera lo correcto o aceptado por la mayoría requiere de mucha valentía y, sobre todo, mucha confianza en uno mismo. Dos factores que, sin duda, se conjugan a la perfección en Elyfer Torres, la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY. Somos dueñas de nuestros cuerpos, tenemos el derecho y la libertad de gozarlos como queramos A sus 23 años, la talentosa actriz mexicana no está dispuesta a que otros le digan cómo tiene que verse o actuar para poder encajar en una sociedad llena de prejuicios donde, en palabras de la propia Elyfer, se nos dice "cómo deberíamos vernos". Por eso no es de extrañar que la inolvidable ‘Betty’ se mostrara recientemente a través de Instagram con vello en sus axilas, algo que aún no resulta muy común de ver en las mujeres y que, por tanto, continúa generando cierto rechazo en parte de la sociedad. Image zoom Elyfer Torres con vello en sus axilas Instagram "Eres bella pero necesitas depilarte tus axilas" o "depílate las axilas", fueron algunos de los desafortunados comentarios que invadieron su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fiel defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, Elyfer no tardó en hacer frente a las críticas: "Somos dueñas de nuestros cuerpos, tenemos el derecho y la libertad de gozarlos como queramos", dejó claro la actriz, quien tiene medio millón de seguidores en Instagram. Y agregó: "No dejen que nadie les diga cómo tienen que verse. Tu cuerpo, tus decisiones". Y es que, como reconoció meses atrás en sus redes sociales, el día que empezó realmente a amarse la opinión de los demás dejó de importarle. "Cuando empecé a amarme me entregué a la libertad de hacer lo que me hace feliz. No le pongo límites ni etiquetas a lo que soy. Solo soy", admitió.

