Close

De Betty en NY a activista, Elyfer Torres arranca campaña para salvar al planeta Elyfer Torres sabe la importancia de cuidar los recursos naturales que hay en la Tierra; por ello, se ha convertido en portavoz de una iniciativa para su rescate. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Preocupada por la situación climática y otros factores que están arrasando con las reservas naturales del planeta, incluyendo a las especies animales, Elyfer Torres decidió unirse a PeTA Latino en una campaña titulada ¡Prueba ser vegano! Esta iniciativa busca hacer conciencia de los daños ecológicos que ocasiona al planeta comer carne; además, de promover un estilo de vida más saludable. "Esta campaña la hicimos desde el amor, desde la empatía", mencionó Torres a People en Español. "¡Prueba ser vegano! Es decirles a las personas que están allá afuera, que me siguen a mí o siguen a PeTA, o que han considerado, quizá, tener un estilo de vida vegano, que han considerado dejar o por lo menos reducir su consumo animal, que de verdad lo prueben; que no es tan difícil como, a veces, se nos plantea. Estamos en 2021, es muchísimo más fácil tener acceso a productos veganos". La protagonista de la teleserie Betty en NY decidió adoptar el veganismo hace dos años tras preocuparse por el cambio climático y, luego, de investigar las razones de los incendios en la zona del Amazonas, en Brasil. Así, descubrió que este tipo de deforestaciones son resultado del interés humano por consumir productos animales. "No es dieta, es un estilo de vida que, si bien, es buenísimo para nosotros en términos salud; es muchísimo mejor para el planeta y muchísimo mejor para todos los animales que les estamos, literalmente, salvando la vida" Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "También creo que hay muchísimos estereotipos y cosas negativas acerca del veganismo. [Queremos] mostrarles que si se puede llevar un estilo de vida supernormal, supersaludable, superaccesible y que no es tan difícil como pareciera", explicó. "Dije '¿qué verdaderamente puedo hacer yo, Elyfer, desde mi lugar, desde mi privilegio, para generar un cambio?' Y sí puedo hacer un cambio desde mi lugar". Ahora, la también cantante participa en una serie de videos que explican la razón de su decisión para adoptar esta forma de vida y los beneficios que trae a nivel personal, y mundial. "Siempre he sido una persona que busca no lastimar a otros seres vivos y al final estaba lastimado a muchísimos en cada comida", agregó. "Es mejor tener un millón de veganos imperfectos a un vegano perfecto", Elyfer Torres Image zoom Credit: PeTA Latino "Algo que también incita esta campaña es que no tienes que ser un vegano perfecto, es mejor tener un millón de veganos imperfectos a un vegano perfecto. Creo que es lo que puede ayudarnos a cambiar el mundo", comentó. "No es difícil ni es caro el veganismo; también hay una percepción negativa o mal hecha. Les diría que van a vivir una vida más saludable y mayor longevidad". Además de esta iniciativa, Elyfer Torres está por estrenar la serie Guerra de vecinos que se estrena el próximo mes por Netflix y está en negociaciones para firmar un contrato discográfico con el sello Rancho Humilde; entre otros proyectos que pronto revelará.

Close Share options

Close Close Login

Close View image De Betty en NY a activista, Elyfer Torres arranca campaña para salvar al planeta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.